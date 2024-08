Oito meses após denunciar o ex-marido, Naiara Azevedo falou sobre nova fase de sua vida, agora que administra a própria carreira; confira

Em entrevista recente ao canal Conceito Sertanejo, Naiara Azevedo refletiu sobre a nova fase de sua vida, oito meses após denunciar o ex-marido e ex-empresário Raphael Cabral de ameaça e agressão. Durante o bate-papo, a cantora, que agora administra a própria carreira, garantiu que se sente em paz e livre para fazer coisas simples, que antes não conseguia.

“Hoje eu tenho paz. Eu deito a cabeça no travesseiro e durmo, descanso. Hoje não tomo remédio para dormir, nem para a ansiedade. Eu sou livre para ter as amizades que eu quero, conversar com a imprensa, coisas tão bobas”, confessou Naiara.

Na sequência, ela desabafou que hoje consegue realizar atividades que parecem simples, mas antes não conseguia. “Poder fazer uma audição com compositores. Me sentia muito blindada. Eu fui muito blindada. E me sinto por isso, porque eu também fui culpada, deixei acontecer”, disse ela.

“Me perguntaram muitas vezes o que eu me arrependo na minha vida. Sinto por não ter dito não quando eu senti vontade. Por não ter me imposto, falado o que eu não queria fazer e ter me jogado mais. Talvez tivesse sido diferente. Mas se aconteceu dessa forma, estou com saúde, trabalhando, e acredito que ainda há tempo de fazer diferente. Deus nos dá uma nova oportunidade de corrigir os nossos erros, melhorar e evoluir”, finalizou Naiara Azevedo.

Naiara Azevedo está vivendo affair com empresário

O amor está no ar para Naiara Azevedo! No último fim de semana, a cantora e ex-BBB foi flagrada agarradinha com um rapaz misterioso em um círculo de oração Goiás. Pouco depois, a famosa levantou ainda mais suspeitas ao publicar um clique de duas taças nas redes sociais.

Alguns fãs da sertaneja especulavam que ela estava vivendo um romance há algum tempo. O novo gato se trata do empresário e piloto de helicóptero Bruno Carneiro, que faz parte do grupo de amigos da cantora. Discreto, o novo affair de Naiara não possui redes sociais. Saiba mais clicando aqui!