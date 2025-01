Músico do Roupa Nova passa por cirurgia após sofrer acidente doméstico

Serginho Herval, vocalista e baterista do grupo Roupa Nova, teve seu quadro de saúde atualizado na segunda-feira, 20

O músico Serginho Herval, vocalista e baterista do Roupa Nova, teve seu quadro de saúde atualizado na noite de segunda-feira, 20, cerca de três semanas após sofrer um acidente doméstico. Por meio das redes sociais, o grupo informou que o artista se recupera bem, mas ainda não possui data para retornar aos palcos.

De acordo com informações do comunicado, Serginho passou por procedimentos cirúrgicos devido a um ferimento na perna direita. "Com respeito e carinho pelos fãs da banda Roupa Nova, que sempre acompanham e apoiam o grupo em todos os momentos, viemos esclarecer as informações que têm circulado sobre a saúde do Serginho", diz a nota.

"Recentemente, Serginho sofreu um acidente doméstico que resultou em um ferimento na perna direita, exigindo a realização de alguns procedimentos cirúrgicos. Felizmente, ele está bem, já se encontra em casa em pleno processo de recuperação e, em breve, estará de volta aos palcos, pronto para retomar a agenda de shows de 2025", completaram.

Roupa Nova atualiza saúde de Serginho Herval - Reprodução/Instagram

