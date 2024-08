Morre Diana, ícone da canção sentimental brasileira dos anos 70

Dona da música de sucesso 'Porque Brigamos', a cantora Diana faleceu na quarta-feira, 21, aos 76 anos, no Rio de Janeiro

Grande sucesso na década de 1970, a cantora Ana Maria Siqueira Iório, mais conhecida como Diana, faleceu na quarta-feira, 21, aos 76 anos. A artista foi encontrada sem sinais vitais pelo filho, André, em sua residência, localizada no Rio de Janeiro.

Diana foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande (RJ), cidade vizinha onde morava. No local, tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. A exata causa da morte não foi revelada, mas a suspeita é de que a cantora tenha sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia.

"É com grande consternação que confirmamos o falecimento de Diana, ocorrido na manhã desta quarta-feira. Seu velório ocorrerá entre as 10h e 14h de amanhã, 22/08, na Capela Municipal de Araruama, Rio de Janeiro (atrás da Paróquia de São Sebastião). Após o velório, dar-se-á uma cerimônia privada entre os familiares e entes próximos. A família, enlutada, agradece as orações de apoio neste momento de profunda dor", publicou a página oficial da cantora no Facebook.

A carreira de Diana

A artista ficou conhecida como uma das vozes mais populares da canção sentimental brasileira nos anos 70. Diana emplacou grandes sucessos como 'Porque Brigamos', 'Uma Vez Mais', 'Hoje Sonhei com Você', e 'Ainda queima a esperança', escrita por Raul Seixas e Mauro Motta.

Diana foi casada com o cantor e compositor Odair José, com quem realizou a canção 'Foi Tudo Culpa do Amor'. De acordo com informações do site 'G1', a cantora acrescentou um H ao final do nome artístico nos últimos anos, passando a assinar como Dianah.

A cantora Bárbara Eugênia, grande fã de Diana, lamentou a partida da artista em seu perfil oficial no Instagram. "Diana chegou na minha vida numa festa de aniversário, acho que dos meus 29 anos. @fernandocatatau era um dos DJs da noite e tocou ‘Estou completamente apaixonada’. Quando ouvi aquilo, eu corri pra ele e disse: O QUE QUE É ISSO, PELAMOR? E ele: Diana, bicho. Conhece não?, mostrando a capa. Foi amor à primeira ouvida", iniciou ela.

"Diana, a cantora romântica do Brasil, a cantora que emociona! Que esteja bem amparada pelos seres sagrados…Tua vinda aqui foi muito especial. E viva a música romântica brasileira! Foi tudo culpa do amor sim, ainda bem", concluiu Bárbara Eugênia.