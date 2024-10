Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, recebe alta hospitalar

Um ano após ser baleado, o baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, recebe alta hospitalar e a filha comemora: ‘Força absurda'

O baixista Rinaldo Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor, recebeu alta hospitalar e foi encaminhado para uma clínica de reabilitação. Há pouco mais de um ano, ele foi baleado na cabeça e precisou de cuidados médicos intensivos. Agora, o quadro dele evoluiu bem e o artista conseguirá seguir com o seu tratamento longe do hospital.

A boa notícia foi dada pela filha dele, Isabella Aglio, que contou para os internautas sobre a ida do pai para a clínica de reabilitação e agradeceu pelos cuidados dos médicos durante todo o tratamento. "Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho", disse ela.

Então, Isabella ainda destacou a força do seu pai desde o tiro na cabeça. "Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e meu exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente", afirmou.

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Mingau foi baleado na cabeça em setembro de 2023 em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele ficou quatro meses na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em São Paulo e teve alta no início de 2024. Durante a hospitalização, ele fez cirurgias para aliviar a pressão no crânio e também a traqueostomia. O artista foi para uma clínica de reabilitação, onde fez tratamento para recuperar suas capacidades motora e funcional.

O artista ainda lida com as sequelas do ferimento na cabeça, mas já apresentou evolução, como o movimento de algumas partes do seu corpo.

"Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás. Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés... até dar o sorriso mais lindo do mundo! Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução. [...] Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento. E até o próximo boletim", disse a filha dele na época.