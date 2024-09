Matheus e Kauan fazem rara aparição com os filhos em show

Os cantores Matheus e Kauan contaram com a presença dos filhos e das esposas durante show em São Paulo neste sábado. Veja as fotos

Os cantores sertanejos Matheus e Kauan contaram com as companhias de suas famílias nos bastidores de um show em São Paulo neste final de semana. Com isso, eles fizeram uma rara aparição com os filhos e as esposas.

Matheus surgiu sorridente ao lado dos filhos Davi, de 9 anos, e João Pedro, de 5 anos. Ele também posou ao lado da esposa, Paula Aires Aleixo.

Por sua vez, Kauan surgiu ao lado dos dois filhos mais novos, Bernardo, de 8 anos, e Arthur, de 4 anos, e da esposa, Sarah Biancolini. Ele também é pai de Sophia, de 9 anos.

Matheus com os filhos e a esposa - Foto: Lucas Ramos /Brazil News

Kauan com os filhos e a esposa - Foto: Lucas Ramos /Brazil News

Matheus com os filhos e a esposa - Foto: Lucas Ramos /Brazil News

Kauan com os filhos e a esposa - Foto: Lucas Ramos /Brazil News

Kauan já contou que tem medo de avião

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, abriu o coração e revelou que possui grande medo de avião. Em participação no programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, o artista contou que já cogitou desistir da carreira musical devido ao pânico de entrar em uma aeronave.

Ao longo da conversa com o apresentador Pedro Bial, Kauan explicou que prefere enfrentar horas de estrada a embarcar em um avião. De acordo com o cantor, alguns traumas foram causados por andar de jatinho.

"Meu maior desafio de todos esses anos de carreira é voar. Tenho medo, bastante. Já tratei de todas as formas, mas não consegui superar ainda. Eu pensei em parar a carreira por causa do avião", declarou o irmão e parceiro de palco de Matheus.

"Viajar de carro acaba se tornando perigoso também, porque sabemos que a estrada é muito mais perigosa que o avião", acrescentou Kauan. Recentemente, a dupla sertaneja e a equipe passaram por um susto com o avião particular.