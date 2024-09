Marina Sena se desculpa após reagir ao ser provocada por mulher

Marina Sena se pronuncia após vídeo de sua reação ao ouvir frase de mulher viralizar na internet. Saiba o que ela disse

A cantora Marina Sena compartilhou um depoimento após virar assunto na internet. Nesta segunda-feira, 16, um vídeo dela reagindo ao ser provocada por uma mulher deu o que falar nas redes sociais. Nas imagens, uma mulher perguntou sobre Vivi, que é uma ex-namorada de Juliano Floss, atual de Sena, e a cantora reagiu com um gesto em direção à mulher.

Com a repercussão das imagens, a artista se pronunciou em um depoimento ao site Hugo Gloss, no qual se desculpou pela sua reação.

“Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, jamais havia sido atacada fora da internet, um ataque em nome de narrativas criadas nas quais eu não participo. Jamais imaginei que alguém agiria como age no Twitter na minha cara, e jamais imaginei que reagiria assim, levando em conta meu temperamento sempre calmo”, disse ela.

E completou: "Peço desculpas pois não faz parte de mim esse tipo de comportamento, e também peço consciência das pessoas para não levarem seu ódio gratuito a pessoas que embora não acreditem, são seres humanos vivendo a vida real, e a vida real não se resume a teorias da conspiração criadas na internet”.

Juliano Floss fala sobre diferença de idade com Marina Sena

O influenciador digital Juliano Floss falou publicamente a respeito das críticas que recebe desde que assumiu o namoro com a cantora Marina Sena. Através das redes sociais, o ex-participante da 'Dança dos Famosos' comentou sobre a diferença de idade do casal.

Em um vídeo descontraído publicado no Instagram do influenciador Bomtalvão, Juliano fez questão de frisar que não se importa com comentários negativos em cima de seu relacionamento com Marina. "Eu quero é que se f*da", declarou ele.

Ao longo do registro, o amigo do famoso, que o convidou para um quadro de humor, mencionou a diferença de idade entre ele e a cantora. Para quem não sabe, Juliano Floss tem 20 anos e Marina Sena, 27.

"São só 7 anos de diferença?", perguntou Bomtalvão. "Se fosse um cara 12 anos mais velho, aí vocês não iam estar falando, né? Machista", respondeu Juliano. Antes de finalizar o vídeo, o influenciador digital ainda deixou um recado para quem tenta flertar com a companheira.

"Para de dar em cima da minha namorada, para de mandar mensagem", disparou ele, por fim.