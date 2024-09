Juliano Floss rebate críticas sobre diferença de idade em namoro com Marina Sena

Namorado de Marina Sena, Juliano Floss se pronunciou sobre as críticas que recebe por se relacionar com a cantora: 'Só 7 anos'

O influenciador digital Juliano Floss falou publicamente a respeito das críticas que recebe desde que assumiu o namoro com a cantora Marina Sena. Através das redes sociais, o ex-participante da 'Dança dos Famosos' comentou sobre a diferença de idade do casal.

Em um vídeo descontraído publicado no Instagram do influenciador Bomtalvão, Juliano fez questão de frisar que não se importa com comentários negativos em cima de seu relacionamento com Marina. "Eu quero é que se f*da", declarou ele.

Ao longo do registro, o amigo do famoso, que o convidou para um quadro de humor, mencionou a diferença de idade entre ele e a cantora. Para quem não sabe, Juliano Floss tem 20 anos e Marina Sena, 27.

"São só 7 anos de diferença?", perguntou Bomtalvão. "Se fosse um cara 12 anos mais velho, aí vocês não iam estar falando, né? Machista", respondeu Juliano. Antes de finalizar o vídeo, o influenciador digital ainda deixou um recado para quem tenta flertar com a companheira.

"Para de dar em cima da minha namorada, para de mandar mensagem", disparou ele, por fim. Vale lembrar que, apesar de ter abordado o assunto com bom-humor, essa não é a primeira vez que Juliano Floss se pronuncia sobre a onda de ataques direcionadas ao casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bomtalvão (@bomtalvao)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JULIANO FLOSS LUCATEL (@julianofloss)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JULIANO FLOSS LUCATEL (@julianofloss)

Juliano Floss abre o coração para Marina Sena

Recentemente, Marina Sena derreteu o coração dos fãs ao compartilhar um vídeo de Juliano Floss, seu namorado, se declarando para ela. Nos Stories de seu Instagram, a cantora dividiu um vídeo do amado sem camisa e à vontade, explicando para a cantora sobre como se sente em relação a ela; confira mais detalhes!