Mariah Carey esbanja simpatia e atende fãs ao chegar em hotel de São Paulo

Mariah Carey chegou no hotel onde ficará hospedada em São Paulo e fez questão de atender os fãs que estavam presentes no local

Nesta terça-feira, 17, Mariah Carey aterrisou no Brasil e foi direto para o hotel onde ficará hospedada em São Paulo. A cantora chegou ao local com um vestido preto, óculos escuros e cabelos presos.

Na ocasião, a artista esbanjou simpatia e fez questão de distribuir sorrisos e autógrafos para os fãs que estavam presentes no local. Além disso, Mariah não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos.

Mariah Carey se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, na próxima sexta-feira, 20. Depois, ela parte para o Rio de Janeiro, onde se apresentará no Rock In Rio no dia 22 de setembro.

Mariah Carey rompe o silêncio sobre a morte da mãe e da irmã

No domingo, dia 8 de setembro, Mariah Carey rompeu o silêncio sobre a trágica perda de sua mãe, Patricia Carey, e irmã, Alison Carey, que faleceram no mesmo dia, 27 de agosto. Pela primeira vez, a cantora falou publicamente sobre o luto e revelou que está de volta ao trabalho, apesar das dificuldades, além de mencionar sua próxima vinda ao Brasil.

Em seu perfil oficial no Instagram, Mariah compartilhou um vídeo de seus ensaios para um show, onde aparece soltando a voz com um sorriso no rosro. Na legenda, a cantora, embora discreta, confirmou que está de volta aos palcos após um período turbulento: “De volta ao trabalho. Foram algumas semanas difíceis”, a artista iniciou o desabafo.

“Mas agradeço tanto o amor e apoio de todos e mal posso esperar para ver os meus fãs na China e no Brasil. Amo vocês”, Mariah escreveu e recebeu o apoio dos admiradores nos comentários. Vale destacar que mesmo após tornar o assunto público, a cantora não entrou em detalhes sobre o que poderia ter causado a morte das duas familiares.

Discreta sobre sua vida pessoal, Mariah confirmou o falecimento das familiares a revista People: "Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta, minha irmã perdeu sua vida no mesmo dia", disse ela ao portal. Pouco depois, a assessoria da famosa confirmou que ela manteve sua agenda de shows.