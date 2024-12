Mariah Carey cancela mais dois shows de sua turnê de Natal: 'Arrasada'

Mariah Carey revelou em suas redes sociais que precisou cancelar mais dois shows de sua turnê de Natal, pois ainda não se recuperou da gripe

Nesta sexta-feira, 13, Mariah Carey contou que precisou cancelar mais dois shows da sua turnê especial de Natal, que chama Mariah Carey's Christmas Time.

Em sua conta no X (antigo Twitter), a voz de All I Want For Christmas Is You revelou que não se recuperou da gripe e por isso decidiu cancelar as apresentações no Prudential Center, em Newark, Nova Jersey, e na UBS Arena, em Belmont Park, Nova York.

"Newark e Belmont — gostaria de trazer melhores notícias, mas, infelizmente, ainda estou doente e preciso cancelar os shows desta noite [13 de dezembro] e de domingo. Estou realmente arrasada com isso e agradeço pelo apoio de vocês. Com amor, MC", disse ela.

Agora resta apenas um show da turnê, que deve acontecer no dia 17 de dezembro no Barclays Center, no Brooklyn. Até o momento, a cantora não informou se esta apresentação também será cancelada.

Dois dias atrás, Carey cancelou sua apresentação em Pittsburgh poucas horas antes do show no PPG Paints Arena. "Pittsburgh, lamento dizer que peguei gripe. Parte meu coração ter que cancelar o show desta noite. Amo muito todos vocês", disse ela, na ocasião.

Ainda não informações se os shows serão remarcados.

Dívida milionária

A cantora Mariah Carey é uma mulher de sucesso na música internacional, mas, pelo jeito, exagerou nas comprinhas! De acordo com o site internacional New York Post, a estrela acumula uma dívida milionária em decorrência de seus gastos luxuosos.

A publicação informou que ela tem uma dívida de R$ 102 milhões por causa de roupas, salão de beleza e hipoteca de um apartamento de luxo em Nova York, Estados Unidos.

Porém, Mariah Carey já pagou uma parte da dívida, que era maior ainda. Em 2009, ela desembolsou R$ 40 milhões para quitar um empréstimo em um banco e mais R$ 14 milhões para pagar outra dívida.

O site internacional ainda contou que a cantora tem um gasto mensal de R$ 5 milhões em roupas de grife e outros presentes para si mesma.

