Web se posiciona após Mariah Carey barrar famosos em área VIP de show

A passagem de Mariah Carey pelo Brasil foi, sem dúvidas, avassaladora e rendeu momentos especiais para os fãs, mas também algumas polêmicas para a artista. Durante o Rock In Rio, a diva pop barrou a presença de famosos brasileiros de ficarem na frente de seu palco. Através de uma enquete da CARAS Brasil, os internautas puderam avaliar o caso e decidiram por qual lado apoiar.

Conforme a parcial da enquete, 93.98% dos leitores da CARAS ficaram do lado da artista, sendo que 6.02% avaliou que a situação foi desrespeitosa com as celebridades nacionais, que estavam em busca de prestigiar o show no festival de música.

ENTENDA O CASO

No último domingo, 22, Mariah Carey rendeu comentários após rejeitar a presença de um grupo de famosos brasileiros na frente de seu palco. Nomes como Sophie Charlotte, Joaquim Lopes, Xamã, Juliana Paes e Juliette foram barrados e precisaram acompanhar a performance da cantora ao lado de outros fãs.

Para quem não sabe, a frente do palco no Rock in Rio sempre é reservada para membros da imprensa e alguns artistas convidados do evento, que acabam curtindo a festa com maior liberdade entre um espetáculo e outro, visto o grande público do festival.

Apesar da decisão da artista, os famosos não se importaram tanto e decidiram que iriam enfrentar o público comum, para assistir o show. Direto do gramado, eles se divertiram com a situação e esbanjaram simpatia ao lado dos fãs que não paravam de cantar os hits da cantora estadunidense.