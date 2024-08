Maria Marçal anuncia gravação de seu primeiro DVD ao vivo

Em setembro, a carreira da cantora Maria Marçal será marcada por uma noite intensa de adoração e festa na presença do Senhor. A gravação do seu novo projeto acontecerá em Salvador, capital da Bahia, que possui o título de Cura, ao vivo, trazendo canções inéditas e algumas outras surpresas.

O local escolhido foi o Parque de Exposições, com capacidade para 120 mil pessoas. Recentemente, o público já recebeu os primeiros spoilers do que podem esperar.

Com apenas 15 anos, a carioca conquistou corações de todas as idades. Sua voz grave e interpretação fizeram a adolescente se juntar a importantes nomes da música gospel nacional, com aparições na Billboard, uma série de premiações e mais de um bilhão de streams.

Nascida em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, é cantora, compositora e multi-instrumentista. Iniciou sua carreira oficialmente em 2022, e se tornou uma revelação ao lançar seu primeiro EP, com Deserto, música de Anderson Freire. Na sequência vieram Deixa, Enquanto a Igreja Ora, Então Profetiza, Meu Filho e Descansa.