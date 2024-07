Mari Fernandez revela segredo para conseguir fazer 36 shows em um mês

A cantora Mari Fernandez conversou com a CARAS Brasil e revelou qual é o segredo para conseguir realizar 36 shows em apenas um mês

O mês de junho foi de muito trabalho para Mari Fernandez, principalmente por conta das festividades de São João. A cantora realizou 36 shows em apenas um mês, passando por vários estados do Brasil.

Em conversa com a CARAS Brasil, a artista explicou como funcionou a logística para que isso fosse possível. Mari revelou que o segredo foi ter duas equipes diferentes.

"Eu rodei com duas equipes, dois ônibus, só a banda que permanecia a mesma. Então, enquanto eu estava em uma cidade com produtor, segurança e tudo. Na outra cidade, já tinha a mesma equipe só esperando que eu e minha banda chegasse para cantar. Isso facilitou muito porque minha preocupação era só cantar", disse ela.

Além disso, Mari contou que conseguiu dar atenção a todos os seus fãs, o que foi muito importante para ela. "Em todas as cidades que eu passei, eu consegui entregar o que eu idealizei, consegui atender todo mundo bem, que era uma das minhas principais preocupações", finalizou.

Rotina puxada

A cantora Mari Fernandez é um sucesso da música brasileira e realizou uma verdadeira maratona de São João! Ela fez 36 shows apenas no mês de junho. Durante a correria, a estrela aproveitou para registrar os bastidores de sua rotina em um vídeo especial para a CARAS.

Nas imagens, ela mostrou como é o seu dia antes de uma apresentação pelo Brasil. A estrela mostrou sua viagem até a cidade do show, incluindo as viagens de avião e as conversas com sua equipe durante o caminho. Além disso, ela foi até para a academia. A jovem está com foco no exercício físico e foi até a academia do hotel para treinar e seguir o seu projeto de manter a boa forma.

A cantora também exibiu imagens de quando estava sendo maquiada no quarto do hotel e o look já pronto em sua chegada no camarim nos bastidores do show. Ela mostrou que tem um espaço mais reservado em seu camarim para fazer a refeição antes de subir ao palco e outro local para o atendimento aos fãs.