Com 21 kg a menos, Mari Fernandez lembra motivação para emagrecer: 'Sentia'

A cantora Mari Fernandez passou por um processo de emagrecimento nos últimos meses após notar o surgimento de problemas de saúde

A cantora Mari Fernandezpassou por um processo de emagrecimento nos últimos meses após notar o surgimento de problemas de saúde que afetavam sua performance nos shows, como refluxo ao cantar. Desde então, ela perdeu um total de 21 quilos com reeducação alimentar e mudança de hábitos.

"Eu sentia queimar quando eu cantava. Eu comia muita besteira antes de subir ao palco. Não é errado você gostar de comer, mas agora eu como muito melhor. Na terceira música, eu já estava cansada. Então foi por saúde mesmo. Ainda mais com a minha rotina louca. Dá para viver comendo certo. Não gostava de treinar e hoje sou louca por treino. Cheguei a pesar 90 quilos e agora estou com 69", contou a cantora em entrevista ao canal de Andre Piunti no YouTube.

Após a decisão, ela contou que atualmente está em seu melhor momento. "Eu vivia naquele efeito sanfona e resolvi recorrer ao procedimento estético e fiz uma lipo. Sou feliz por ter tido condições de fazer porque melhorou muito minha autoestima, minha beleza. Estou muito satisfeita com meu corpo. Nunca estive tão bem. Nunca estive numa fase tão boa, em relação à saúde, à vida pessoal e profissional".

