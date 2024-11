Maraisa diverte os seguidores com 'dia de banho' do noivo

Fofos! A cantora Maraisa arrancou risadas dos fãs ao exibir registro de momento em que 'dá banho' no noivo, Fernando Mocó

Nesta terça-feira, 26, Maraisa divertiu os seguidores ao abrir registro de um momento descontraído ao lado do noivo, Fernando Mocó. A dupla de Maiara no sertanejo brincou sobre 'dar banho' no parceiro.

No vídeo publicado no Instagram, Maraisa surgiu segurando uma mangueira enquanto molhava o empresário, que vestia bermuda e estava sem camisa, tentando 'fugir' da água. "Tá bom, é?", perguntou a cantora. "Dia de banho @fernandomoco", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs entraram na brincadeira. "Eu ri demais", disse um. "Nem precisou levar no petshop", brincou outro. "Que banho divertido de vocês dois. Aproveita muitooo", ressaltou mais um.

Em bate-papo com o Portal LeoDias, a artista contou que ainda irá se casar, confirmando a informação, anteriormente dada por Lucas Pasin, de que precisou adiar a data após o desentendimento com o parceiro:

"Esse casamento vai sair. Tivemos que mudar a data por causa de alguns problemas como todo casal, o que não vêm ao caso. Estamos felizes e Deus está nos abençoando", contou ela durante a entrevista.

Vale lembrar que o casamento estava previsto para o dia 3 de outubro deste ano, no entanto, com a polêmica do término e o adiamento, os noivos ainda não bateram o martelo sobre uma nova data.

Em clima de romance, Maraisa e Fernando Mocó trocam carinho durante show

Mais juntos do que nunca! Durante show realizado em Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo, no último dia 14, Maraisa surgiu em clima de romance com o noivo, Fernando Mocó. Afastando os rumores de uma possível crise no relacionamento, o casal protagonizou cenas de carinho em cima do palco.

Durante a apresentação da dupla Maiara e Maraisa, Fernando surpreendeu ao subir ao palco e cantar juntinho com a amada. Ambos trocaram beijos, abraços e olhares apaixonados, mostrando que a relação está em seu melhor momento. Veja as fotos!