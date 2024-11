Em clima de romance, Maraisa e Fernando Mocó trocam carinho durante show

Durante show realizado no interior de SP, Maraisa e Fernando Mocó protagonizaram um momento amoroso em cima do palco; veja os registros

Mais juntos do que nunca! Durante show realizado em Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo, na última quinta-feira, 14, Maraisa surgiu em clima de romance com o noivo, Fernando Mocó. Afastando os rumores de uma possível crise no relacionamento, o casal protagonizou cenas de carinho em cima do palco.

Durante a apresentação da dupla Maiara e Maraisa, Fernando surpreendeu ao subir ao palco e cantar juntinho com a amada. Ambos trocaram beijos, abraços e olhares apaixonados, mostrando que a relação está em seu melhor momento.

Maraisa explica adiamento no matrimônio com Fernando Mocó

Maiara e Maraisa concederam uma breve entrevista à imprensa após um show na cidade de Barretos, que aconteceu no dia 17 de agosto. Na ocasião, Maraisa decidiu abrir o coração sobre o relacionamento com Fernando Mocó, que foi marcado por um "término relâmpago" meses antes do matrimônio acontecer.

Em bate-papo com o Portal LeoDias, a artista contou que ainda irá se casar, confirmando a informação, anteriormente dada por Lucas Pasin, de que precisou adiar a data após o desentendimento com o parceiro:

"Esse casamento vai sair. Tivemos que mudar a data por causa de alguns problemas como todo casal, o que não vêm ao caso. Estamos felizes e Deus está nos abençoando", contou ela durante a entrevista. Durante a estadia da dupla na cidade, Fernando também se fez presente, como Maraisa também revelou.

O casamento estava previsto para o dia 3 de outubro deste ano, no entanto, com a polêmica do término e o adiamento, os noivos ainda não bateram o martelo sobre uma nova data. Apesar da confusão, Maraiasa mostrou que o clima de paz reina na relação e resgou elogios ao noivo:

"Ele está em Barretos porque é meu 'parceirão', sempre. (Está) Nos melhores momentos da minha vida e faz questão de estar junto", revelou a cantora.