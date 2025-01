Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul', se pronuncia após aborto espontâneo da esposa

O humorista Manoel Gomes falou pela primeira vez sobre o aborto espontâneo da esposa, que estava grávida do primeiro filho do casal

O cantor e humorista Manoel Gomes, do hit 'Caneta Azul' se pronunciou pela primeira vez após a esposa, Diva Gomes, sofrer um aborto espontâneo. Ela, que estava à espera do primeiro filho do casal, revelou na última semana que acabou perdendo o bebê.

Em suas redes sociais, o famoso publicou um vídeo ao lado da companheira relatando o ocorrido. De acordo com o casal, a gravidez de Diva só foi descoberta após ela sentir um mal-estar. "Ficamos muito tristes. Quando eu cheguei no hospital com hemorragia e fiz exame, o médico constatou que eu estava tendo um aborto", explicou ela.

"Ela estava grávida e nós não sabíamos, porque fazia pouco tempo. Ela adoeceu e rapidamente fomos para o hospital. Quando fez os exames, o médico descobriu que ela estava grávida e era um aborto. Fiquei triste porque eu ia ser pai. Tudo é do jeito que Deus quer", acrescentou Manoel Gomes.

A notícia de que a esposa do humorista havia sofrido um aborto espontâneo foi confirmada no último sábado, 25, por meio de um comunicado de sua equipe. Manoel Gomes e Diva Gomes estão juntos desde 2023 e moram atualmente em um condomínio em São Paulo.

De onde vem a fortuna de Manoel Gomes?

O cantor Manoel Gomes, que fez sucesso com o hit Caneta Azul, surpreendeu seus fãs ao mostrar que se mudou para uma nova mansão. Ele se mudou para uma casa luxuosa em Alphaville, na Grande São Paulo, e abriu as portas do local para o canal PodPah no YouTube.

De acordo com o Jornal Extra, o dinheiro de Manoel Gomes vem dos investimentos que ele fez e também com campanhas publicitárias. Parte da renda dele fez da divulgação de publicidade em suas redes sociais, já que tem mais de 6 milhões de seguidores só no Instagram, e ele também tem uma empresa em seu nome.

Além disso, ele também faz sucesso com novas parcerias musicais. Recentemente, ele gravou o hit Lá Ele com o cantor Tierry e também fez seu próprio álbum, chamado Manoel Gomes - Blue Pen.

