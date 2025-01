Esposa de Manoel Gomes, do hit Caneta Azul, perde o bebê que esperava

A equipe do humorista Manoel Gomes, do hit Caneta Azul, revela que a esposa dele sofreu um aborto espontâneo

O humorista Manoel Gomes, do hit Caneta Azul, viveu um momento de tristeza ao receber a notícia de que sua esposa, Diva Gomes, perdeu o bebê que esperava. De acordo com o colunista Leo Dias, a assessoria de imprensa dele confirmou que ela sofreu um aborto espontâneo e está internada em um hospital.

A publicação ainda informou que Diva teve um forte sangramento e foi ao hospital, onde recebeu a notícia de que a gestação foi interrompida. Manoel está com Diva no hospital e ela recebe os cuidados médicos necessários.

Vale lembrar que Manoel e Diva estão juntos desde 2023 e moram em São Paulo.

De onde vem a fortuna de Manoel Gomes?

O cantor Manoel Gomes, que faz sucesso com o hit Caneta Azul, surpreendeu seus fãs ao mostrar que se mudou para uma nova mansão. Ele se mudou para uma casa luxuosa em Alphaville, na Grande São Paulo, e abriu as portas do local para o canal PodPah no YouTube. Agora, que tal saber mais sobre o artista?

De acordo com o Jornal Extra, o dinheiro de Manoel Gomes vem dos investimentos que ele fez e também com campanhas publicitárias. Parte da renda dele fez da divulgação de publicidade em suas redes sociais, já que tem mais de 6 milhões de seguidores só no Instagram, e ele também tem uma empresa em seu nome.

Além disso, ele também faz sucesso com novas parcerias musicais. Recentemente, ele gravou o hit Lá Ele com o cantor Tierry e também fez seu próprio álbum, chamado Manoel Gomes - Blue Pen. Manoel ainda é contratado do SBT para ser repórter no programa Circo do Tiru.

Hoje em dia, ele vive na mansão em Alphaville e tem um carro de luxo, que é uma Range Rover, que é avaliada em R$ 650 mil. Vale lembrar que ele ficou famoso em 2019, quando o hit Caneta Azul viralizou nas redes sociais.