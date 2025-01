Grávida, ex-A Fazenda Raissa Barbosa conta por que fez chá revelação sozinha

Ex-participante de A Fazenda 12, Raissa Barbosa explicou decisão de realizar o chá revelação do segundo filho sozinha após repercussão

Ex-participante de 'A Fazenda 12', da Record TV, Raissa Barbosa realizou o chá revelação para descobrir o sexo do segundo filho em uma live transmitida na madrugada de quarta-feira, 29, em suas redes socias. Após a repercussão, a influenciadora digital decidiu se pronunciar e explicou o motivo para não ter convidado ninguém.

Por meio de seus stories no Instagram, Raissa contou que a revelação do gênero do bebê não estava planejada para o dia em que foi realizado. De acordo com a ex-A Fazenda, o evento ocorreria ao ar livre em um parque em São Paulo, no entanto, devido às chuvas frequentes, não foi possível organizar.

"A live que eu fiz não estava prevista para acontecer. A revelação era de outra forma. O cenário era exatamente aquele, mas era [para ser] em um campo, só que quem mora em São Paulo sabe que está uma chuva que não passa de jeito nenhum. Não tinha um dia de sol. Então montei o cenário na live só para mostrar como iria ficar", iniciou.

"Tinha 9 mil pessoas na live e todo mundo pediu para fazer logo a revelação. Eu não estava nem preparada, não avisei para ninguém. Eu queria de outra forma. Queria fazer uma coisa sozinha, só para mim. Fiz na live porque me empolguei com todo mundo me pedindo. E o bolo já estava há uma semana na geladeira e vencendo", continuou.

Em seguida, Raissa Barbosa explicou que nunca cogitou realizar um grande evento para descobrir o sexo do filho. Ela, que já é mãe de Felipe, de 15 anos, está à espera de mais um menino.

"Esses últimos meses têm sido muito solitários para mim, e o que me faz sentir menos sozinha são as lives que faço no TikTok. Tem muita gente que gosta de mim lá, que me acompanha, que torce por mim. Por isso, acabei decidindo dividir esse momento com eles, que sempre estão comigo", finalizou ela.

Raissa Barbosa lamenta ataques em segunda gravidez

Raissa Barbosa usou as redes sociais na tarde de quarta-feira, 29, para compartilhar um longo desabafo a respeito da onda de ataques que vem recebendo nos últimos tempos. Grávida do segundo filho, a influenciadora digital revelou que tem sido bastante criticada desde que anunciou a gestação.

Ao longo do relato, Raissa explicou que a decisão de não revelar quem é o genitor do bebê é um dos principais motivos dos ataques direcionados a ela. Quando confirmou a gravidez, a ex-A Fazenda pediu para que a identidade do homem fosse mantida em anônimo, uma vez que ele não quis assumir a paternidade; confira detalhes!

