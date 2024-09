Lucylla e Lucyana gravam o primeiro DVD da carreira em São Paulo

Lucylla e Lucyana recebem famosos na plateia da gravação do primeiro DVD da carreira em São Paulo

As cantoras Lucylla e Lucyana estão com novidade na carreira! Em setembro, elas gravaram o primeiro DVD da carreira no Villaggio JK, em São Paulo, e contaram com a presença de famosos na plateia.

As duas receberam celebridades como Henry Castelli, Eri Johnson e Celso Russomano durante o evento. Além disso, elas tiveram a participação especial de Edson e Hudson e Tierry.

Com carreira de sucesso na música sertaneja, elas celebraram a gravação do primeiro DVD da carreira com músicas que falam de vários sentimentos para casais e solteiros. "Fiquei muito empolgada e feliz quando soube que três composições minha entraram para o projeto: 'Dúvida', 'Primeira Mentira' e 'Retribuindo Sofrimento'. Sobre a faixa que faremos com o Tierry é uma composição dele. Trouxemos para esse projeto, pois é uma canção com uma melodia contagiante e a letra conversa muito bem com o estilo musical do Tierry. A música que vamos gravar juntos será "Eu que era amante", que também passa a ser a continuação da nossa música "Amante Sem Saber", contou Lucyana.

"Estamos ansiosas para mostrar ao nosso público o que preparamos para essa nova fase. Voltamos com tudo, com muita energia, um repertório pensado com carinho e diversificado para todos os gostos dos amantes da música sertaneja", afirmaram.

