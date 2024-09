Luciano Camargo revela influência da esposa em sua fé: 'Mulher que edifica'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciano Camargo conta detalhes da primeira apresentação de seu projeto gospel no RJ e reforça a importância da fé

Parte da dupla com Zezé di Camargo (61), o cantor Luciano (51) tem se dedicado ao seu projeto gospel, reforçando a importância da fé em sua vida. O sertanejo diz que parte de sua aproximação com os ensinamentos de Deus aconteceu por influência de sua esposa, Flávia (45).

O músico conta que costumava acompanhar a esposa na igreja, porém, não o fazia com tanta frequência. Até que, tocado pela devoção da esposa, passou a ter vontade de estar mais conectado à sua fé. "A Fau é a mulher que edifica a nossa casa com suas orações, é um privilégio para mim presenciar o amor dela por Jesus", diz Luciano Camargo , em entrevista à CARAS Brasil.

"Ela nunca me forçou a nada. Muitas vezes ela orou por mim. Hoje, oramos juntos. Tenho certeza de que Jesus a usou como instrumento para minha conversão". O cantor diz que enxerga na sua história com a esposa uma passagem bíblica que fala sobre a fé de Timóteo, que antes habitava sua mãe e avó.

"Assim foi comigo, primeiro habitou em mulheres de minha vida. A Fau é resposta de oração de minha mãe que sempre disse que Jesus estava preparando uma mulher para mim", acrescenta ele, que nesta semana apresentou seu projeto gospel pela primeira vez no Rio de Janeiro.

Luciano diz que foi sua primeira apresentação profissional, fora da igreja em que congrega, contando com banda completa e a mesma estrutura que leva para a estrada nos shows ao lado do irmão. "Deus tem me dado o privilégio de cantar louvores em muitos lugares e é isso que faz sentido para mim: Poder glorificar o nome do Senhor em todos os lugares que eu pisar. Independente de estrutura."

Para o futuro, o artista garante que continuará a dupla com Zezé, porém, também irá se dedicar ao projeto gospel. Ele diz que pretende trazer novos lançamentos, clipes, DVD e, talvez, até mesmo um especial. "Por toda a minha vida eu louvarei ao Senhor, isso é mais que vocação, hoje entendo que é missão."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCIANO CAMARGO NO INSTAGRAM: