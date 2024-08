Luciano conta como concilia gospel com dupla com Zezé: 'Unidos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciano, dupla de Zezé Di Camargo, fala da nova turnê com o irmão, do projeto solo em que canta gospel e Dia dos Pais

Zeze Di Camargo (61) e Luciano (51) voltaram ao Rio de Janeiro na última sexta-feira, 9, para apresentar aos cariocas o show da turnê Novos Tempos, que celebra os 33 anos da dupla. A CARAS Brasil marcou presença e bateu um papo com Luciano. Mesmo com a agenda lotada, ele garante que vai passar o Dia dos Pais em família. Além disso, o artista conta que na próxima quinta-feira, 15, lança mais uma canção de seu trabalho gospel e afirma que mesmo tocando projetos paralelos, os sertanejos seguem firmes juntos. “Unidos”, diz.

Novos Tempos faz uma viagem na trajetória da dupla. “Quando o nosso empresário pensou nesse nome, liguei para ele e falei: Sim, mas por que Novos Tempos? Zezé Di Camargo e Luciano vão subir ao palco cantando Novos Tempos, cantando músicas antigas? Ele falou assim: ‘Pois é, mas depois da pandemia todo mundo está vivendo um novo tempo’. Então esse show, quando o nosso empresário pensou nesse título, nesse nome para essa turnê, ele pensou nisso. Porque Zezé Di Camargo e Luciano está na vida de todos, há 33 anos. Não tem como, é muito difícil ter uma pessoa que não conheça o nosso trabalho”, destaca o cantor.

“Então, assim como todos depois da pandemia, Zezé Di Camargo e Luciano também vivem um novo tempo. E hoje mais ainda, com novos projetos, projetos juntos, projetos separados, porém unidos, que eu acho que é o mais importante. É essa união que nós temos, independentemente de estarmos no mesmo palco todos os dias. Mas o importante é que no palco da vida, eu e meu irmão, estão sempre juntos”, completa Luciano.

NOVA MÚSICA GOSPEL

Na próxima quinta-feira, 15, Luciano Camargo lança mais uma música de seu projeto gospel, com a cantora Julia Vitória. “É um louvor maravilhoso, um louvor que eu já gostava, um louvor que já me impactava há muitos anos e que agora (...) Como falei em um vídeo para a Julia Vitória, que a gente está fazendo parte agora desse time de cantores que leva a palavra através desse louvor, é um louvor maravilhoso. E vou deixar vocês aí com curiosidade para saberem”, fala.

Mesmo na correria dos compromissos profissionais, o músico garante que vai passar o Dia dos Pais com a família e as filhas gêmeas, Isabella e Helena, de 13 anos, frutos do casamento com Flávia Camargo. “Domingo a gente passa o Dia dos Pais com um almoço em casa. E à noite, com certeza, vou passar a noite dos pais com a minha família, no lugar que eu mais amo estar, que a casa do Senhor”, finaliza.

Zezé Di Camargo e Luciano se apresentam com a turnê Novos Tempos neste sábado, 10, em Nova Prata (RS). Dia 20, em Catalão (GO) e 23, Barretos (SP), na tradicional Festa de Peão.