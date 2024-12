Lucas Lucco fala sobre diagnóstico recebido na infância: 'Doenças invisíveis'

O cantor Lucas Lucco abriu o coração ao falar sobre sua saúde mental e como lida com diagnóstico recebido aos 10 anos

O cantor Lucas Lucco abriu o coração ao falar sobre sua saúde mental, assunto bastante abordado por ele através das redes sociais nos últimos tempos. O artista, que foi diagnosticado com TAB (Transtorno Afetivo Bipolar) ainda criança, com apenas 10 anos, compartilhou sua experiência com o distúrbio.

Em entrevista à 'GQ', Lucas revelou que, além da bipolaridade, ele também lida com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) severo. De acordo com o famoso, sua carreira na música acabou se tornando um gatilho e agravou os sintomas.

Atualmente, em busca de promover um debate mais amplo sobre saúde mental, o cantor divide com o público registros de seu dia a dia. "O meu propósito, a partir do momento que eu me sentir pronto, é de poder realmente ajudar a abordagem sobre saúde mental no nosso país que hoje ainda é muito limitada", declarou ele.

Nos últimos dias, Lucas Lucco preocupou os fãs ao compartilhar um vídeo onde aparecia abatido. Segundo o famoso, seu objetivo é mostrar como o transtorno bipolar afeta o bem-estar da pessoa.

"Acho muito louco mostrar isso. Cada dia você acorda de um jeito. Um dia mal, outro legal. E você tem que acordar, trabalhar, não tem chororô [...] As pessoas não sabem que o maior mal daqui para frente são as doenças invisíveis e os machucados que não sangram", finalizou o cantor.

Vale lembrar que, há cerca de um ano, Lucas Lucco anunciou seu afastamento temporário dos palcos para cuidar de sua saúde mental. Na época, o artista contou que enfrentou crises e precisava tirar um tempo para descansar e focar em sua recuperação.

O que é TAB (Transtorno Afetivo Bipolar)?

De acordo com uma reportagem do site do Dr. Drauzio Varella, o TAB (Transtorno Afetivo Bipolar) é um distúrbio psiquiátrico que tem episódios de depressão e de euforia, e também de momentos sem sintomas da doença. Por causa da mudança de humor, as pessoas com este diagnóstico podem ter problemas com suas atitudes e comportamentos por causa de suas reações às situações da vida cotidiana.

O distúrbio ainda não tem uma causa definida, mas existem estudos sobre fatores genéticos e nos neurotransmissores. O diagnóstico é feito por um profissional de saúde por meio de análise dos relatos dos pacientes e seus familiares ou amigos. E o tratamento é feito com medicamentos e terapias.

