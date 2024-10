Lucas Lucco compra carrão de R$ 2 milhões durante viagem

Lucas Lucco ostentou em suas redes sociais um carrão avaliado em R$ 2 milhões que ele comprou durante sua viagem para Portugal

Em suas redes sociais, Lucas Lucco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 28, o cantor dividiu com os seguidores uma super conquista. Em sua conta no Instagram, o famoso postou diversas fotos e vídeos em que aparece com uma Porsche GT3 na cor preta, avaliada em R$ 2 milhões.

"Que dia", escreveu ele na legenda da publicação. O veículo foi adquirido durante uma viagem do artista a Portugal. Em uma das imagens, Lucas aparece ao lado do empresário Celso Lascasas, que também celebrou a conquista. "Depois de meses de negociações, o negócio está finalmente fechado", disse.

Perrengue

O cantor Lucas Lucco foi surpreendido durante sua viagem por Amsterdã, na Holanda, recentemente. Ao fazer compras em um supermercado, o famoso tomou um susto ao retornar e ver o carro com o vidro quebrado e seus pertences roubados.

Na cidade europeia para correr uma maratona, o artista ficou indignado ao perder cerca de R$ 100 mil em seus objetos furtados. Lucas Lucco contou que acionou a polícia após ver que havia tido seu fone, relógio, bolsa de grife e mais levados por bandidos.

"Vim parar aqui na delegacia. Eu estava fazendo compras e depois o povo fala que é no Brasil, né? Que o povo assalta e rouba. Eu deixei o carro estacionado, alguém quebrou o vidro e pegou minha mochila, passaporte e fone", relatou.

O cantor então disse que o fone estava com localizador e ele tentaria com as autoridades encontrar o responsável pelo crime. "Gente, minha cara está até vermelha, de tanto andar no frio. Resumindo, a polícia não fez porr* nenhuma, na verdade, me levou lá e colocou eu na van. A gente procurou a localização do AirPods, mas já tinha 20 minutos que não estava lá", lamentou sobre não terem conseguido encontrar.

"Porque não é em tempo real e tal. Então assim, resumo, mochilinha da Gucci, Rolex Submariner, AirPods, plaquinha da corrida. Dá vontade de chorar, na moral. Foi um prejuízo de R$ 100 mil, no mínimo", desabafou.

Lucas Lucco compartilhou o que pretende fazer: "Me roubaram só a mochila, tinha câmera e um monte de coisa. Aí agora eu tenho que voltar na estação da polícia para fazer a ocorrência, para poder conseguir pegar um passaporte de emergência. Quem souber aí como é que faz esses trâmites, se precisa ir na embaixada, manda por mensagem que eu vou ver".

