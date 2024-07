Luan Santana fica em primeiro lugar em streaming após anúncio da gravidez de Jade

Após anunciar a gravidez da namorada, Luan Santana ficou em primeiro lugar das 50 músicas mais ouvidas no Brasil com 'Eu Sou Sentimento'

Luan Santana e Jade Magalhães alvoroçaram a internet após anunciarem a espera do primeiro filho. A novidade reverberou também na carreira do cantor, que foi parar no primeiro lugar do 'Top 50 - Brasil', do Spotify, com a canção Eu Sou Sentimento, uma colaboração dele com Luan Pereira. Além de se tratar de uma composição nova, o lançamento também chamou a atenção dos fãs em decorrência da letra que mencionava um bebê.

"Não é que o assunto está chato/ É que, na minha cabeça, outro assunto tá falando alto/ É que eu achei um espaço/ Pra fazer uma tattoo de um pézinho no braço", diz o cantor ao longo da música, onde ele fala sobre os efeitos intensos do amor na vida de uma pessoa movida pelo emocional.

Ao ser lançada, no início de junho, a música já havia chamado a atenção do público de Luan, mas estourou a bolha após a notícia da gestação de Jade. A música permanece em alta nas paradas e, ao todo, soma 40 milhões de reproduções.

Luan Santana e Luan Pereira vão parar no primeiro lugar do Top 50 - Brasil após anúncio da gravidez de Jade (Foto: Reprodução/Instagram)

"Luan é o novo papai do Brasil e 'Eu Sou Sentimento' é a música mais ouvida. Não tenho motivos para não sair na rua gritando", celebrou um fã do artista no X (antigo Twitter). "Agora que sabemos da gravidez, comecei a ver alguns vídeos dele cantando e só percebi o olho dele brilhando na parte em que ele faça da tattoo no braço", pontuou a outra.

Luan e Jade anunciam espera do primeiro bebê

Para revelar a novidade aos fãs, o cantor e a influenciadora foram discretos. O casal se limitou a postar algumas fotos de um ensaio, onde Jade exibia a barriga e era beijada por Luan. No Instagram, os seguidores do casal os bombarderam de mensagens carinhosas: "Eu amo vocês demais! Sempre foi vocês dois. Sempre foi ela", comentou um deles.