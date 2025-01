Luan Santana relembra momentos especiais de 2024: 'Agradecendo'

O cantor Luan Santana relembrou diversos momentos especiais que viveu em 2024 e agradeceu pelo ano que passou. Confira o post do artista!

Em suas redes sociais, Luan Santana sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 36 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 2, o cantor publicou em sua conta no Instagram um carrossel de 20 fotos e vídeos, relembrando momentos importantes de 2024.

Nas imagens, o cantor aparece no palco, viajando e também ao lado da esposa Jade Magalhães. "Começando 2025 agradecendo por tudo que aconteceu em 2024", escreveu o artista na legenda da publicação.

É importante ressaltar que no finalzinho de 2024, Luan Santana se tornou papai. Ele e Jade deram as boas vindas para Serena. No entanto, a única menção à filha feita no carrossel foi o vídeo de um ultrassom, o que frustrou os seguidores. "Eu jurando que ia aparecer o rostinho da Serena", disse uma internauta. "Faltou só a fotinha da mãozinha da Serena no final", opinou outra.

Fofura

Esposa do cantor Luan Santana, a influenciadora digital Jade Magalhães encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto da filha, Serena. Na noite de quarta-feira, 1º, a mamãe coruja mostrou uma imagem da mãozinha delicada da filha.

Na foto, a bebê apareceu com um look verde com detalhes bordados. Ela e a mãe surgiram de mãos dadas no registro encantador.

“Feliz ano novo. Grudadinha no meu pacotinho de amor”, disse Jade na legenda.

Serena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024 por meio do parto cesariana em uma maternidade de São Paulo. A bebê veio ao mundo antes do previsto, já que estava prevista para nascer apenas no início de 2025.

O nome Serena tem o significado de calma, tranquilidade e serenidade. De acordo com o site da Revista Crescer, este nome tem origem latina e carrega uma aura de paz, e acredita-se que venha do latim ‘serenus’, que significa calmo.

Serena é um nome comum na Itália, Brasil, Portugal e Espanha, mas também é usado em países como Estados Unidos e Alemanha. O nome ficou mais popular no Brasil na última década.

