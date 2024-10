Liam Payne teria comprado drogas de funcionário do hotel

De acordo com informações da revista People, Liam Payne teria comprado drogas do funcionário do hotel pouco tempo antes de sua morte

Na última quarta-feira, 16, Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

Laudos periciais devem indicar se o cantor ingeriu drogas antes de sua morte, porém fotos do quarto divulgadas pela imprensa argentina indicam o uso de entorpecentes.

A revista People teve contato com uma fonte ligada ao gabinete do promotor que cuida do caso e afirma que Liam comprou drogas de um funcionário do hotel e estava bastante alterado nos momentos finais de sua vida.

Além disso, o jornal Clarín divulgou algums fotos do quarto, onde é possível ver muitos objetos quebrados e a presença de um pó branco.

Morte suspeita

Na última quarta-feira, 16, Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, faleceu aos 31 anos em Buenos Aires, Argentina. De acordo com as autoridades, o cantor caiu da varanda de seu hotel e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Até o momento, as circunstâncias em torno de sua morte estão sendo investigadas como suspeitas.

Em entrevista ao jornal argentino Clarín, o perito responsável pela autópsia do artista, Marcelo Roma esclareceu as suspeitas das autoridades, além de detalhar a causa da morte do cantor: "As 25 lesões descritas na autópsia são compatíveis com as produzidas em uma queda daquela altura", ele confirmou que todos os ferimentos no corpo do artista eram recentes.

Além disso, Roma destacou que não havia indícios de que Liam tivesse precisado se defender de alguém, pois ele estava sozinho no quarto de hotel quando pulou da sacada durante um possível surto após o abuso de substâncias. No entanto, a morte ainda está sendo investigada, uma vez que é necessário identificar algumas informações.

Segundo o perito, é fundamental entender o que aconteceu antes da queda e, principalmente, quem forneceu as drogas ao cantor. Vale lembrar que de acordo com informações da imprensa local, as autoridades revelaram mais informações sobre a causa da morte do artista, que sofreu uma queda de uma altura de cerca de 13 metros.