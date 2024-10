Liam Payne: Socorrista revela detalhes de como ele foi encontrado após queda

Após a triste notícia da morte de Liam Payne, o socorrista revelou detalhes de como o cantor foi encontrado após cair do terceiro andar de um hotel

Nesta quarta-feira, 16, Liam Payne morreu após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina. O médico responsável por socorrer o artista deu detalhes de como ele foi encontrado.

"Ele apresentava lesões incompatíveis com a vida", disse Alberto Crescenti, profissional do Sistema de Atenção Médica de Emergência, em entrevista ao La Nación.

O profissional também afirmou que Liam já estava morto quando o socorro chegou ao local e não houve chance de reanimação. "Gostaríamos de ter uma chance para ele, mas as lesões que ele teve foram muito graves. Acho que a queda que ele sofreu foi de quase 14 metros. A equipe não fez nada, não houve possibilidade de reanimação. O corpo todo está com lesões gravíssimas", afirmou.

É necessário esperar o resultado da autópsia para confirmar a causa da morte, mas Crescenti afirma que "pelo que a equipe viu, aparentemente ele teve uma fratura na base do crânio".

Ao portal Todo Notícias, Alberto contou que horas a equipe recebeu o chamado de emergência. "Às 17h04, através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, nossa equpe do SAME chegou e confirmou a morte deste homem que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical. Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda", afirmou.

Morte

Nesta quarta-feira, 16, o músico Liam Payne, conhecido por integrar a banda One Direction, morreu aos 31 anos de idade. Ele foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar.

Segundo informações do jornal La Nacion, a polícia foi acionada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".

Liam Payne fez sua estreia artística aos 12 anos, atuando como Tony Manero em uma versão musical de "Saturday Night Fever", produzida pela companhia Pink Productions Theatre Company.

O artista alcançou a fama na década de 2010 após participar do reality musical "The X Factor". Junto com Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn, ele integrou a One Direction, boy band britânica que se tornou a mais popular dos anos 2010. O grupo lançou sucessos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Best Song Ever".

A banda se separou em 2016, e desde então, Payne seguiu carreira solo. Ele deixa o filho Bear Grey Payne, de sete anos de idade, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.