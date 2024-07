Junior revela susto com a saúde da filha: ‘Anestesia geral’

O cantor Junior relata ida às pressas ao hospital com a filha caçula, Lara, e entrega o motivo do susto com a saúde da herdeira

O cantor Junior surpreendeu ao revelar um susto com a saúde da filha caçula, Lara, fruto do casamento com Monica Benini. A menina, de apenas 2 anos, precisou ser levada às pressas ao hospital ao colocar um grão de milho no nariz. O pedaço de milho entrou nas vias respiratórias da menina e ela precisou tomar uma anestesia geral para que os médicos removessem o alimento.

Junior contou a história de como tudo aconteceu em uma entrevista com Foquinho no YouTube nesta semana ao ser questionado sobre a última vez em que chorou. Então, ele disse que quase tinha chorado no dia anterior por causa da filha.

"Estou no estúdio, trabalhando, e a minha esposa me liga: ‘Amor, estou aqui em casa. A gente estava jantando’. Ela estava do lado da Lara e do Otto, foi o tempo dela virar pro Otto, ela olhou para a Lara, que falou: ‘Meu nariz está trancado’ e inspirou. A Lara começou a chorar e falou: ‘Tem um milho no meu nariz’. Ela enfiou um grão de milho no nariz e foi lá pra dentro porque ela aspirou. A Mônica me ligou e eu saí desesperado”, disse ele.

E completou: "A gente foi para um hospital de otorrino. [O médico] Não conseguia tirar, ela começou a chorar e virou um caos. Eles tiveram que sedar ela. Por causa de um milho, ela tomou anestesia geral e foi intubada. Ela tinha jantado e deu medo dela broncoaspirar, e meu Deus do céu. A gente achou que ia ser uma coisa simples, mas teve que inalar um gás e virou uma anestesia geral e intubou”.

Apesar do susto, Junior garantiu que Lara está bem. "Está tudo bem, ela está em casa. No momento que a gente percebeu que estava acontecendo tudo isso, a Mônica começou a chorar e eu segurei para ser o forte do rolê, mas foi tenso. Foi um momento extremo, sensibilidade de pai. Está tudo bem, Larinha tirou o milho do nariz e aprendeu que não pode fazer isso”, contou.

Foto da filha de Junior

Esposa do cantor e músico Junior Lima, a influenciadora digital Monica Benini agitou as redes sociais ao comemorar o Dia das Crianças em 2023 com uma foto inédita dos seus dois filhos, Otto, de 6 anos, e Lara, de 2 anos. Inclusive, o tamanho da filha caçula deles chamou a atenção.

A filha caçula de Junior e Monica, Lara, apareceu grandona enquanto caminhava de mãos dadas com a mãe em uma área de gramado. A menina apareceu fofíssima com look branco com detalhes em rosa e revelou que é loira.

“Feliz dia das crianças! Que aprendamos a tratar as crianças com respeito, escuta, empatia e amor”, disse Benini na legenda.