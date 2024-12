Quem é Milton Guedes? Conheça a trajetória do cantor, músico e compositor

Milton Guedes se dedica à carreira como cantor após trajetória de sucesso com a dupla Sandy e Junior, o cantor Lulu Santos e outros nomes do pop nacional

O cantor, músico e compositor Milton Guedes possui uma longa trajetória no universo musical brasileiro e marcou gerações com seus hits nos anos 2000. Ele foi o criador de sucesso como Baby, Eu Já Sabia e A Gente Dá Certo, da dupla Sandy e Junior, Jeito Sexy, de Fat Family, Não Tô Pronta Pra Perdoar, de Wanessa Camargo, Não Dá Para Resistir, do Rouge e Se Você Não Está Aqui, do Bro'z. O artista fez história nos bastidores da música pop nacional e, agora, está na frente dos palcos como cantor. Que tal saber mais sobre a trajetória dele? Confira abaixo:

Milton Guedes começou sua carreira como cantor aos 15 anos de idade, quando foi apresentado ao rock pelo seu irmão mais velho e se tornou fã de bandas como Legião Urbana. Aos 18 anos, ele formou sua primeira banda e descobriu o saxofone aos 20 anos, que foi seu instrumento icônico ao longo da carreira.

Em sua trajetória, ele se tornou multi-instrumentista, versionista e compositor, sendo um nome respeitado no cenário musical brasileiro. Tanto que ele teve parcerias com grandes artistas, como Lulu Santos, Roberto Carlos, Rita Lee, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Sandy e Junior.

"Tenho um espírito jovem, criativo, eclético, gosto de muitas coisas, acompanho tudo o que está rolando no meio da música, acredito que isso contribuiu muito para que eu pudesse criar uma bagagem rica culturalmente, de muitas referências, sem nenhum preconceito, sem limitações. Isso, sem dúvidas eu levo para as minhas músicas, para o meu trabalho", disse ele.

O retorno de Milton Guedes para os vocais

Em 1992, Guedes retomou o seu início na música e lançou um álbum como cantor, chamado Milton Guedes, e viu suas canções se tornarem trilha sonora de projetos na TV, como Mulheres - O Rock, que esteve em Guerra dos Sexos, e Você Vai Lembrar de Mim, da novela TiTiTi. "Eu sempre estive aberto para as oportunidades e vivi momentos inesquecíveis como músico, mas eu comecei cantando e era um grande sonho voltar a colocar voz nas minhas canções. Acredito que tudo acontece no momento certo, como tem que ser, e assim foi", declarou.

Em 2022, o cantor lançou o EP Balada de Amores Abalados, que teve hits que fizeram sucesso nas redes sociais. Hoje em dia, ele faz o show Milton Guedes Mashup pelo Brasil, no qual mistura músicas nacionais e internacionais em um repertório eclético, e também dedica uma parte da apresentação para tocar saxofone, que marcou sua trajetória.

“O público que já acompanhava o meu trabalho apenas como instrumentista recebeu muito bem a minha carreira como cantor. É outra experiência! Criei uma conexão incrível com as pessoas, todo mundo canta, dança, se diverte. Toda vez que piso no palco é uma festa única! O mercado musical também me recebeu muito bem nessa nova fase, eu me apresento em cidades de todo o Brasil, vou em um ano, no ano seguinte eu volto. Acho que isso quer dizer que deu certo, né? As pessoas gostam e pedem de novo. Isso é muito especial", disse ele.