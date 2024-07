Joe Jonas confirma parceria com Luísa Sonza em seu novo álbum

Os rumores da parceria entre Joe Jonas e Luísa vem circulando desde o mês passado, quando o cantor marcou a brasileira em seus Stories

Após especulações de fãs, Joe Jonas confirmou nesta sexta-feira, 19, parceria com a cantora Luísa Sonza. Durante entrevista para o programa Elvis Duran and The Morning Show, o cantor revelou que a música estará em seu mais novo álbum.

"Eu fico em apuros toda vez que faço uma entrevista porque eu digo algo muito cedo, mas não me importo. Tem algumas canções que já estavam sendo especuladas [...] tem uma artista brasileira que sou muito fã, Luísa Sonza, ela pode estar ou não nesse álbum", brincou ele.

Os rumores da parceria começaram em julho quando Joe Jonas mencionou Luísa Sonza em um stories no Instagram. Ele apareceu sentado em uma mansão, tocando violão, e marcou a cantora brasileira com um emoji de olho. "Isso foi um dueto ou flerte?'" perguntou um seguidor em um post no Instagram.

Vale ressaltar que os cantores começaram a se seguir no Instagram no final de maio. A conexão entre os artistas foi descoberta por fãs atentos, que rapidamente se animaram com a possibilidade de uma colaboração musical entre eles.

CONFIRMADO! Joe Jonas confirmou que Luísa Sonza estará em seu álbum❤️‍🔥pic.twitter.com/gg6P0br9LA — Brasil Sonza (@brasilsonza) July 19, 2024

Luísa Sonza mostra registros de sua festa de aniversário

Luísa Sonza celebrou o seu aniversário de 26 anos com uma festança em um bar de São Paulo na última quinta-feira, 18. A cantora reuniu o namorado Luís Ribeirinho e diversos amigos famosos.

Nesta sexta-feira, 19, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas imagens da comemoração. Com um look estiloso todo xadrez, Luísa surgiu sentada em um sofá fazendo pose e também em cima de um palco, cantando para seus convidados.

"Luísa Show Bar. Happy 26 to me", escreveu ela na legenda da publicação, que já conta com mais de 30 mil curtidas e milhares de comentários. "Você sabe que é a mais mais", escreveu uma internauta. "26 anos da nossa estrela pop", comentou outra. "Perfeita", elogiou ainda mais uma.