Luísa Sonza mostra registros de sua festa de aniversário

Luísa Sonza celebrou o seu aniversário de 26 anos em um bar de São Paulo com diversos amigos e mostrou alguns registros nas redes sociais

Luísa Sonza celebrou o seu aniversário de 26 anos com uma festança em um bar de São Paulo na última quinta-feira, 18. A cantora reuniu o namorado Luís Ribeirinho e diversos amigos famosos.

Nesta sexta-feira, 19, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas imagens da comemoração. Com um look estiloso todo xadrez, Luísa surgiu sentada em um sofá fazendo pose e também em cima de um palco, cantando para seus convidados.

"Luísa Show Bar. Happy 26 to me", escreveu ela na legenda da publicação, que já conta com mais de 30 mil curtidas e milhares de comentários.

"Você sabe que é a mais mais", escreveu uma internauta. "26 anos da nossa estrela pop", comentou outra. "Perfeita", elogiou ainda mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Itens proibidos

Luísa Sonzacelebrou seus 26 anos na noite de quinta-feira, 18, em São Paulo e reuniu um verdadeiro time de famosos em uma casa de shows na região central da capital paulista. O bar escolhido pela artista conta com uma lista de regras e itens proibidos; confira a seguir!

O bar escolhido por Luísa Sonza para celebrar seu aniversário fica localizado na Praça da Bandeira, em São Paulo. De acordo com informações da página oficial do local, é proibida a entrada de itens como tinta spray, canetões, adesivos, tesouras, perfumes e desodorantes aerosol.

Além disso, o estabelecimento pede que os presentes não carreguem consigo armas de fogo, armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes ou perfurantes, e também proíbem a entrada de qualquer substância ilícita.

Por ser localizado em um local histórico da cidade de São Paulo, também há um aviso pedindo que o patrimônio seja respeitado. "Não é permitido a degração, violação e falta de respeito com o espaço que ocupamos", diz o comunicado emitido pelo estabelecimento.