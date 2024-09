Joanna faz rara aparição com a esposa, que é cantora católica

A cantora Joanna curte evento na companhia de sua esposa, que é cantora católica. Veja as fotos das duas juntas

A cantora Joanna, de 67 anos, é discreta com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção para prestigiar um evento nesta semana. A estrela marcou presença no lançamento do livro Cazuza: Meu Lance É Poesia, e contou com a companhia de sua esposa, a cantora católica Karen Keldani, de 45 anos.

Nos stories do Instagram, ela mostrou uma foto das duas juntas durante o evento e elas também foram fotografadas pelos profissionais que estavam no local.

Recentemente, Joanna falou sobre seu relacionamento com a esposa em uma entrevista no podcast Papagaio Falante. "Gosto de casar, de ficar junto. Isso é tão importante, dá um equilíbrio na vida da gente. Claro que a gente tem que encontrar a pessoa certa. E a vida inteira a gente tenta encontrar a pessoa certa. Às vezes a pessoa chega nos 45 minutos do segundo tempo. E acho que chegou na minha vida. Acredito muito no encontro de almas", afirmou.

Em entrevista na Revista CARAS, a artista também celebrou seu amor. "A forma mais completa de um relacionamento é o companheirismo diário, é abraçar todos os momentos legais e de dificuldades, estar junto para o que der e vier. É ter companheirismo em todos os sentidos, em todas as adversidades e felicidades, sempre respeitando o espaço do outro. Amor é troca", completou.

Karen Keldani e Joanna - Foto: Cristina Granato

Karen Keldani e Joanna - Foto: Reprodução / Instagram

Joanna celebra seu sucesso

Ainda durante o bate-papo na Revista CARAS, a artista Joanna falou sobre o desejo de ter seu trabalho reconhecido entre as gerações, para que ela se mantenha viva nas memórias. "Meu sonho é que minha música, minha voz, meu canto e minha força sejam um bálsamo na vida das pessoas".

"É bom sermos homenageados em vida, mas quando você deixa um trabalho ele também pode ser perpetuado pelo tempo. Que meu trabalho seja um manto consolador e que possa modificar a vida das pessoas para o bem. Que seja um companheiro eterno para as pessoas", finaliza.