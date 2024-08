Cantora Joanna fala sobre segredo de boa relação: 'Amor é troca'

Em entrevista à Revista CARAS, a cantora Joanna abre intimidade e fala sobre o amor, sentimento que esteve presente em toda a sua carreira artística

O amor sempre esteve presente na vida da cantora Joanna (67), que dedicou os anos de sua carreira a falar bastante de amor e cumplicidade em suas músicas. Em entrevista à Revista CARAS, a artista, que é casada com Karen Keldani (45), abriu um pouco a intimidade e falou sobre o segredo para uma relação dar certo.

"O companheirismo. São muitos os predicados que a gente pode usar, mas acredito que existem almas parecidas, que se encontram", disse a voz de Amanhã Talvez, que neste ano tem celebrado 45 anos de carreira em grande estilo.

"A forma mais completa de um relacionamento é o companheirismo diário, é abraçar todos os momentos legais e de dificuldades, estar junto para o que der e vier. É ter companheirismo em todos os sentidos, em todas as adversidades e felicidades, sempre respeitando o espaço do outro. Amor é troca", completa.

Ainda durante a entrevista, Joanna falou sobre como foi enfrentar o preconceito no início da sua carreira, quando ela teve que enfrentar um cenário musical dominado majoritariamente por homens. "Eu sou muito corajosa, até porque, saí de casa muito cedo, acreditando que eu iria vencer. Embora tivesse dificuldades, elas sempre foram motivacionais para eu seguir em frente".

A cantora também falou sobre o fato de nunca ter escondido sua sexualidade durante a carreira, apesar de ser discreta quanto aos detalhes pessoais. "Sempre me joguei muito na vida particular e como artista, mas sou reservada e nunca tive nenhum tipo de dificuldade para assumir aquela que sou perante a vida, os amigos, a minha sexualidade. Sou uma pessoa muito transparente e essa coragem veio dos meus pais, que me deram apoio moral e diziam que para eu conseguir meus sonhos eu precisava persegui-los", finaliza.

