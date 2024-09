Gusttavo Lima rompe o silêncio em primeiro show após prisão revogada: ‘Seja honesto’

Gusttavo Lima retorna aos palcos pela primeira vez e reflete sobre honestidade após ter sua prisão preventiva revogada pela Justiça

Na noite da última sexta-feira, 27, Gusttavo Lima quebrou o silêncio durante seu primeiro show após a revogação de sua prisão preventiva. Depois de retornar dos Estados Unidos para se apresentar em Marabá, no Pará, o cantor sertanejo decidiu não abordar diretamente a polêmica, mas fez questão de refletir sobre a importância da honestidade em seu retorno.

Durante o festival de música, Gusttavo subiu ao palco e seguiu o setlist normalmente, sem fazer declarações sobre o ocorrido. Foi apenas no final do show que ele fez um discurso sobre a importância de se manter honesto e de fazer o certo como um conselho para o público: "Faça o certo, o errado todo mundo já faz. Seja honesto”; iniciou.

“Quando o mundo ameaçar cair sobre o teu lado, a tua honestidade te salvará. Seja certo, seja justo, seja honesto, para que quando tudo parecer desmoronar, só tua honestidade te salvará. Obrigada a cada um de vocês pelo carinho e pela presença", Gusttavo agradeceu o apoio em meio a polêmica envolvendo seu pedido de prisão.

Vale lembrar que Gusttavo Lima estava longe do Brasil desde o início da semana, quando embarcou para Miami, nos Estados Unidos. Enquanto ele estava fora, a Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva durante a investigação sobre lavagem de dinheiro. Porém, a decisão durou apenas um dia e um desembargador revogou o pedido.

Depois que a decisão de revogação foi divulgada na imprensa, a equipe jurídica do cantor divulgou uma nota oficial sobre o assunto: "A defesa do cantor Gusttavo Lima recebe com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida na tarde de hoje pelo Desembargador do TJPE Dr. Eduardo Guilliod Maranhão, que concedeu o habeas corpus”.

“A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso. A relação de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave”, informaram em nota.

Andressa Suita compartilha recado corajoso para Gusttavo Lima:

Na madrugada deste sábado, 28, Andressa Suita usou suas redes sociais para compartilhar um recado corajoso para o marido, Gusttavo Lima. Após a revogação da prisão preventiva do cantor, a influenciadora digital divulgou uma mensagem que enviou a ele, afirmando que estão tentando desestabilizá-lo, mas que ele não deve esquecer que é o "embaixador".