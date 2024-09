Andressa Suita compartilha recado corajoso para Gusttavo Lima: ‘Não aceita’

Após ter a prisão preventiva revogada e retornar aos palcos, Gusttavo Lima recebeu uma mensagem de apoio de sua esposa, Andressa Suita

Na madrugada deste sábado, 28, Andressa Suita usou suas redes sociais para compartilhar um recado corajoso para o marido, Gusttavo Lima. Após a revogação da prisão preventiva do cantor, a influenciadora digital divulgou uma mensagem que enviou a ele, afirmando que estão tentando desestabilizá-lo, mas que ele não deve esquecer que é o "embaixador".

Através de seu perfil no Instagram, Andressa ignorou as polêmicas e demonstrou seu apoio ao marido em meio a este momento delicado. Para isso, ela expôs a intimidade com o cantor e compartilhou uma gravação da conversa deles em um aplicativo de mensagens. Aliás, a influenciadora digital também divulgou um áudio que enviou a Gusttavo.

"Bom show, arregaça. Nunca se esqueça que você é o embaixador, o maior do mundo. É por isso que eles estão tentando te desestabilizar, te tirar desse lugar, não aceita! Faça uma ótima entrega hoje, tô aqui emanando muitas energias positivas, porque eu conheço o coração e sei o quanto você é do bem, merece brilhar cada vez mais”, Andressa declara.

“É um degrau que a gente precisa subir", a influenciadora digital completou a mensagem afirmando que os filhos do casal já estão na cama, prontos para dormir. Em seguida, ela pediu para os herdeiros, Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis, desejarem boa noite ao pai: "Boa sorte, te amamos muito", dizem as crianças em um áudio.

Vale lembrar que Gusttavo Lima estava longe do Brasil desde o início da semana, quando embarcou para Miami, nos Estados Unidos. Enquanto o cantor sertanejo estava fora, a Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva dele durante a investigação sobre lavagem de dinheiro. Porém, a decisão durou apenas um dia.

Na terça-feira, 24, um desembargador revogou o pedido de prisão e o cantor retornou ao Brasil para cumprir sua agenda de shows, mesmo diante das polêmicas. Na última sexta-feira, 27, ele voltou aos palcos em Marabá, no Pará. Durante a apresentação, Gusttavo agradeceu o apoio do público e optou por manter a discrição sobre a situação.

