Gusttavo Lima é divorciado. Entenda o estado civil do cantor

Com nome de Gusttavo Lima sendo envolvido em caso na Justiça, o estado civil dele é revelado. O cantor é divorciado. Entenda

O cantor Gusttavo Lima é divorciado da influencer e modelo Andressa Suita, que é a mãe dos seus dois filhos. De acordo com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, o artista e a esposa não se casaram novamente depois da separação repentina em 2020.

O estado civil de Lima veio à tona nesta terça-feira, 24, após a divulgação de que a justiça revogou a prisão preventiva dele. No documento, os advogados dele informaram que o artista é divorciado.

Na atração, Leo Dias contou que Gusttavo e Andressa são realmente divorciados. “Quando Gusttavo se separou da Andressa, eles chegaram a assinar o divórcio. E aí, ele se separou em outubro de 2020 e voltaram em janeiro de 2021. Só que nessa volta, eles não se casaram de novo, oficialmente. Então, ele ainda encontra-se como divorciado”, disse ele.

O colunista ainda declarou: "O amor venceu e pouco vale o papel. O que vale é o amor”.

Vale lembrar que a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita surpreendeu os fãs em outubro de 2020. Na época, os rumores informaram que o cantor acordou de madrugada e decidiu que não queria mais ficar casado. Porém, em janeiro do ano seguinte, os dois já estavam juntos novamente.

Recentemente, Andressa contou que a separação durou menos do que isso. “Depois de um mês a gente estava se encontrando de novo. Depois de um dia a gente estava se falando”, disse ela, e completou: “Eu fui na fazenda pegar umas coisas minhas. Eu entrei na adega e catei o vinho mais caro que eu tinha dado para ele de Dia dos Namorados para beber sozinha. Mas com quem eu bebi o vinho? Com ele! Depois de um mês”, afirmou.

Comunicado da equipe de Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima virou assunto no noticiário nacional nesta semana após ser alvo de uma investigação e ter a prisão preventiva decretada. Nesta terça-feira, 24, o Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou o pedido de uma justiça ao aceitar o habeas corpus.

Depois que a decisão de revogação foi divulgada na imprensa, a equipe jurídica do cantor divulgou uma nota oficial sobre o assunto.

"A defesa do cantor Gusttavo Lima recebe com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida na tarde de hoje pelo Desembargador do TJPE Dr. Eduardo Guilliod Maranhão, que concedeu o habeas corpus. A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso. A relação de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na ANAC", informaram.

E completaram: "Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmados muito antes de que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso. Gusttavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem".