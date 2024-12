Guilherme Arantes fica de repouso absoluto e revela o que aconteceu com sua saúde

O cantor Guilherme Arantes revela que passou por procedimento no hospital e precisará ficar de repouso absoluto: 'Entupimento'

O cantor Guilherme Arantes, de 71 anos, passou por um procedimento no hospital e precisará ficar de repouso absoluto enquanto se recupera. O artista contou que foi submetido a um cateterismo com angioplastia no dia 26 de dezembro e sua recuperação deverá demorar 10 dias.

"Quero agradecer as palavras carinhosas, manifestações de apreço e energia positiva. O que aconteceu foi de natureza preventiva, mas urgente, um cateter para verificar a realidade mostrada nos exames de imagem. Constatou-se um entupimento de 'coronária descendente anterior da ordem de 80 a 90%'. Então o exame se transformou em angioplastia. Obrigado, de coração! (não poderia perder a oportunidade deste trocadilho)", disse ele.

Com isso, o cantor cancelou o show que iria realizar no dia 31 de dezembro em Santos e também a participação no show do Roupa Nova.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Arantes (@guilhermearantesoficial)

Por que Guilherme Arantes quase não aparece na TV?

Recentemente, Guilherme Arantes explicou porque faz raras aparições na televisão, mesmo recebendo convites dos principais programas no ar. "Me perguntam por que evito fazer televisão. É que tenho percebido que minha imagem pode trazer danos à audiência da TV, pode trazer danos a mim. Ficou bem complicado agora, com interatividade e o voyeurismo invasivo, científico, dos talks shows. E sei que os programas de TVs vivem na corda bamba, lutando desesperadamente por audiência. Não quero constranger o público, também, já que hoje em dia as pessoas são todas muito bonitas nas redes sociais. Esta é a época de ouro da humanidade em que os seres humanos são todos simplesmente maravilhosos e todos muitos virtuosos, com seus milhões de seguidores", disse ele ao 'Estadão'.

Leia também: Recluso aos 70 anos, Guilherme Arantes desembarca em cadeira de rodas