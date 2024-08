Grávida, Iza exibe o barrigão durante evento no Rio de Janeiro

A cantora Iza ostentou as novas curvas do seu corpo ao usar look com o barrigão de grávida à mostra durante evento no Rio de Janeiro

A cantora Iza roubou a cena ao marcar presença em um evento no Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, 21. A estrela foi a atração musical do aniversário de 126 anos do Clube de Regata Vasco da Gama e exibiu toda a sua beleza no palco.

Inclusive, Iza usou um look que destacou a sua barriga de grávida. Ela espera o nascimento da primeira filha, Nala, fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Durante o evento, a estrela exibiu o seu barrigão de vários ângulos e celebrou o momento especial.

Vale lembrar que Iza passou por um momento desafiador em sua vida durante a gravidez. Ela acusou o ex-namorado de traí-la com outra mulher. Então, ela rompeu o namoro por meio de um vídeo nas redes sociais e comoveu o Brasil com sua declaração.

“Não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa quebra de confiança, sem confiança não existe relacionamento, e eu estou grávida. Então, preciso agora de sossego, de tranquilidade. Isso é tudo que eu vou falar sobre isso”, afirmou ela.

Retorno ao Instagram

A cantora Iza reapareceu nas redes sociais na quinta-feira, 25, para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Ela fez um post no Instagram, que marcou o retorno dela com um depoimento pessoal após revelar que foi traída pelo ex-namorado, o jogador de futebol Yuri Lima. Grávida de uma menina, Iza manteve o seu lado discreto nos últimos dias, mas demonstra que já está pronta para retomar as interações nas redes sociais.

Em seu novo post, a artista falou sobre a importância das mulheres negras em sua vida e o desejo de ser um bom exemplo para sua filha, que nascerá em breve.

"Nesse dia Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha parei para refletir mais uma vez que sou muito abençoada - literalmente (vide video 2) - por ter mulheres negras incríveis como referência na minha vida. Sou muito abençoada, também, por vocês que me escutam e me assistem terem me acolhido como uma mulher preta. Hoje sei que ocupo esse lugar representando tantas mulheres, mas antes de mim vieram outras que me inspiraram e abriram caminhos. Meu máximo respeito a elas e aos exemplos maravilhosos que tive dentro de casa, que sempre me disseram que eu poderia ocupar qualquer espaço que eu quisesse! E agora tudo ganha um novo significado, porque falta pouco para eu colocar mais uma pretinha no mundo. Só espero ser para ela pelo menos um pouco do que essas mulheres foram para mim", disse ela.