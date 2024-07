Fãs de Luan Santana fazem pedido inacreditável para ex dele

Após Jade Magalhães anunciar que está grávida de um bebê de Luan Santana, os fãs do cantor fizeram comentários em posts da ex-namorada dele

O cantor Luan Santana está em uma fase inédita em sua vida: Ele será papai! Há poucos dias, ele e a namorada, Jade Magalhães, anunciaram que esperam o nascimento do primeiro filho juntos. Com esta notícia, os fãs dele foram até o perfil da ex-namorada do artista, Izabela Cunha, para deixarem um pedido.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Fofocalizando, no SBT, os fãs começaram a pedir para que Izabela apague as fotos antigas que ainda tem com Luan do seu feed no Instagram. O pedido inacreditável dos fãs do cantor surpreenderam a fotos.

Izabela ainda tem alguns posts com fotos de Luan, mas são poucas e bem discretas. Inclusive, nenhuma foto principal dos álbuns possui imagens do cantor, sendo que ele aparece apenas em algumas fotos internas.

Mesmo assim, os admiradores de Luan fizeram os pedidos para que ela delete os posts. “Apaga a foto do Luan”, disse um internauta. “Ainda dá tempo. Apaga”, declarou outro. “Mulher, supera pelo amor de Deus. Ele já vai casar com a Jade, apaga que tá feio”, afirmou mais um. E alguns seguidores ainda defenderam a Izabela. “O Insta é dela, ela tem todo o direito de apagar ou não”, comentou um fã.

Post antigo de Izabela Cunha com Luan Santana - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabela Cunha (@itsizabela)

O anúncio da gravidez de Jade Magalhães e Luan Santana

Nas redes sociais, Luan Santana fez o anúncio da gravidez de Jade Magalhães ao publicar fotos da namorada grávida. Aliás, ele usou seu perfil para compartilhar uma reflexão sobre a paternidade nos últimos dias: “Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês”, disse o astro.

“Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão, agora me veem como pai. Que doidera”, Luan completou e agradeceu o apoio dos fãs.

É bom lembrar que Luan e Jade passaram anos separados. Antes do fim da relação, eles já estavam noivos e planejavam o casamento. O cantor fez o tão esperado pedido com um anel de diamante durante um passeio de balão em Portugal em 2020, mas terminaram pouco depois, no ano seguinte. No início de 2024, eles reataram o namoro.