Fãs de Katy Perry vão à loucura após cantora posar com bandeira do Brasil

'Adivinha quem voltou?'; Katy Perry deixou seus fãs eufóricos ao surgir com bandeira do Brasil na sacada do hotel

Katy Perry voltou com tudo mesmo! Nesta quarta-feira, 18, a cantora pop surpreendeu seus fãs ao fazer um novo post em suas redes sociais em que aparece posando com a bandeira do Brasil na sacada de seu hotel, no Rio de Janeiro.

"Adivinha quem voltou? Vamos lá, Kuntycats (em referência aos fãs)", escreveu em postagem no X. A artista surgiu para dar um oi aos fãs brasileiros, que gritaram euforicamente com a aparição da norte-americana. Depois de seis anos, a estrela volta ao país para se apresentar no Rock in Rio na próxima sexta-feira, 20.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Universal Music Brasil (@umusicbrasil)

A data é a mesma que o lançamento de seu novo projeto, o álbum ‘143’, que conta com as faixas: ‘Woman’s World’, ‘Lifetimes’ e ‘I’m his, He’s mine’ - que já estão disponíveis para o público. Além disso, um de seus compromissos enquanto está na cidade maravilhosa é uma participação especial no reality musical Estrela da Casa, da TV Globo, na tarde desta quarta.

Brasileiros detonam sapatos polêmicos de Katy Perry

Katy Perry foi alvo de comentários inesperados dos fãs brasileiros ao anunciar o lançamento de sua nova coleção de sapatos. Ela criou uma coleção com várias estampas para o modelo de calçado no estilo de mules. Porém, o lançamento não agradou os fãs.

Vários internautas foram até os comentários do post do anúncio de lançamento e detonaram a novidade. Os fãs apontaram que ela não precisava ter lançado a nova coleção. “Não faz isso, Katy, me ajuda a te ajudar”, declarou um internauta. “Não acredito que voltou”, comentou outro. “Tá pedindo o flop”, afirmou mais um. “Apaga isso agora”, comentou outro. “Já voltou a vender sapato feio”, escreveu mais um.

Katy Perry tem sua marca de sapatos há alguns anos, mas passou um período de hiato. Para quem não lembra, em 2019, ela teve que retirar um dos modelos de sapatos das lojas ao ser duramente criticada.