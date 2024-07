Brasileiros detonam sapatos polêmicos de Katy Perry: ‘Não acredito’

A cantora Katy Perry lança nova coleção dos seus sapatos polêmicos e os brasileiros fazem comentários em post de anúncio: ‘Me ajuda a te ajudar'

A cantora Katy Perry foi alvo de comentários inesperados dos fãs brasileiros ao anunciar o lançamento de sua nova coleção de sapatos. Ela criou uma coleção com várias estampas para o modelo de calçado no estilo de mules. Porém, o lançamento não agradou os fãs.

Vários internautas foram até os comentários do post do anúncio de lançamento e detonaram a novidade. Os fãs apontaram que ela não precisava ter lançado a nova coleção. “Não faz isso, Katy, me ajuda a te ajudar”, declarou um internauta. “Não acredito que voltou”, comentou outro. “Tá pedindo o flop”, afirmou mais um. “Apaga isso agora”, comentou outro. “Já voltou a vender sapato feio”, escreveu mais um.

Katy Perry tem sua marca de sapatos há alguns anos, mas passou um período de hiato. Para quem não lembra, em 2019, ela teve que retirar um dos modelos de sapatos das lojas ao ser duramente criticada.

A cantora foi acusada de fazer ‘blackface' ao lançar um sapato preto estampado com um rosto. O calçado foi considerado racista. “Fiquei triste quando me chamou a atenção que estava sendo comparado a imagens dolorosas que lembram o blackface. Nossa intenção nunca foi infligir qualquer dor. Nós os removemos imediatamente”, disse o comunicado da marca.

Filha de Katy Perry

A cantora Katy Perry surpreendeu seus fãs ao mostrar o rosto da filha, Daisy Dove, de 3 anos, em uma rara aparição em público. A estrela, que é casada com o atorOrlando Bloom, exibiu a filha no telão do seu show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Veja a imagem aqui.

A mamãe coruja abriu uma exceção em sua decisão de preservar a identidade da filha ao tomar a decisão de apresentar a herdeira para seus fãs durante o show. O momento aconteceu quando ela se declarou para a menina. “Daisy! Eu te amo muito. Você é minha melhor amiga e estou tão feliz que você está aqui”, disse ela do palco.

Rapidamente, os fãs da cantora gravaram a imagem do telão que exibia a pequena Daisy vestida com uma fantasia da personagem Minnie Mouse e os vídeos viralizaram nas redes sociais.

Ainda no palco, Perry falou sobre a criação do seu atual show. “Eu criei este show após o nascimento da minha filha, Daisy Dove. Quando a conheci, foi como se todo o amor que eu sempre procurava finalmente tivesse aparecido. Ela me curou e me mostrou como brincar novamente. Portante, este show é para a criança interior de todos e para a esperança de que talvez todos pudéssemos ver a vida através dos olhos de uma criança, e como seríamos livres”, afirmou ela.