Fábio Jr celebra novo projeto com a filha Cleo: ‘Ainda mais especial’

Fábio Jr e a filha mais velha, Cleo, lançam novo projeto juntos com a música ‘Pai' e celebram o momento especial em família

O cantor Fábio Jr e a filha mais velha, Cleo, estão com novidade juntos. No próximo dia 9 de agosto, eles lançam uma nova versão da música Pai para celebrarem o Dia dos Pais. A parceira deles foi gravada para o audiovisual ‘Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos’, que foi gravado pelo artista em São Paulo para celebrar seus 70 anos de idade.

Fábio está radiante com a chance de dividir o microfone com a herdeira em sua canção clássica. "Ao longo da vida a convivência com o meu pai não foi como eu esperava, por isso essa música é muito especial para mim. A conexão existe mesmo nas dificuldades. Antes do meu pai falecer eu pude cantar “Pai” pra ele e foi lindo, um momento só nosso. Hoje poder cantar essa canção que marcou a minha carreira com a minha filha Cleo, deixa tudo ainda mais especial. Amo e me orgulho de todos os meus filhos", disse ele.

Por sua vez, Cleo também celebrou a novidade. "Cantar essa música com meu pai é especial, porque além de ser um marco na carreira dele é também um marco pessoal. Uma entrega de pessoas que se amam muito e podem ter o privilégio de, através da arte, compartilhar tanto amor com o público", afirmou.

Vale lembrar que Fábio Jr teve cinco filhos: Cleo, Tainá, Krizia, Fiuk e Záion.

O cantor Fábio Jr. usou as redes sociais para comemorar uma data especial. No dia 15 de maio foi celebrado o Dia da Família, e ele fez questão de dividir alguns cliques ao lado da mulher e dos filhos.

No feed do Instagram, o artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Fernanda Pascucci e de seus cinco filhos: Cleo, Tainá, Krizia, Fiuk e Záion. Na legenda da publicação, Fábio se declarou para eles. "Dia da Família. Amo vocês muitão", escreveu o famoso, acrescentando um emoji de coração.

Os internautas parabenizaram Fábio pela famíla. "Parabéns, família linda", disse uma seguidora. "Família linda, que Deus abençoe vocês", escreveu outra. "Parabéns! Não leia as críticas, pois nenhuma família é perfeita. Se tem gente falando mal, com certeza tem requalque", aconselhou uma fã.