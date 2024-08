Cunhada de Nahim revela que ele estava quase cego: ‘Triste demais’

Cunhada de Nahim faz declaração comovente sobre dificuldade financeira do cantor e problema de saúde antes de sua morte

Cunhada do cantor Nahim, a repórter Lisa Gomes gravou um vídeo nas redes sociais para revelar detalhes da vida pessoal do artista antes de sua morte. Ela contou que ele estava com problemas na visão e quase não conseguia mais enxergar, mas não queria pedir ajuda financeira para resolver o problema.

"Teve esse problema de saúde dele e eu conversei com ele de novo para expor o caso. Ninguém tinha dinheiro para pagar, era muito caro para fazer a cirurgia. A minha única arma era a mídia. E eu pedi aos meus colegas jornalistas para que ajudassem a noticiar o problema de saúde dele para que algum médico aparecesse para fazer a cirurgia e aí sim ele voltasse a enxergar. Sim, o Nahim ficou praticamente cego. Ele só reconhecia as pessoas pela voz”, disse ela.

E completou: "Foi triste demais porque eu via o desespero e a batalha da Andreia para pagar a cirurgia. Afinal, por mais uma vez, eu tentei expor o caso, e ele falou: 'Cunhada, eu jamais vou expor esse problema porque as minhas fãs não precisam saber o que estou passando. Eu sempre fui sinônimo de alegria para as minhas fãs’. Eu confesso que na hora eu fiquei indignada, mas eu respeitei”.

Além disso, Lisa contou sobre quando Nahim foi preso e a família não tinha dinheiro para pagar um advogado. "Em 2019, quando ele foi preso e solto dias depois, ele não queria dar entrevista para ninguém quando saiu da cadeia porque o cabelo não estava pintado. Não era vergonha, era por pura vaidade. A Andreia chamou um cabeleireiro para dar um jeito e o Nahim entrou ao vivo comigo no TV Fama, só depois que pintou o cabelo. Falando nisso, nessa época, foi uma das mais complicadas para a gente, porque ninguém sabia que o Nahim estava preso e tentávamos achar um advogado para soltar o Nahim, mas não conseguimos. Foi quando eu conversei com a Andreia para que pudéssemos expor o caso e com a autorização do diretor da RedeTV, nós noticiamos o que aconteceu e apareceram advogados para ajudar e o Nahim foi solto”, relembrou.

Logo depois, Lisa Gomes ainda comentou sobre o dia da morte de Nahim, que foi encontrado morto na escada de sua casa. Recentemente, o laudo do IML revelou que ele faleceu em decorrência do uso de cocaína e do traumatismo craniano na queda da escada. "O dia da morte do Nahim foi aterrorisante para a gente. Vocês não tem noção do que é estar diante do corpo de um amigo, que morre misteriosamente, sua cabeça começa a ficar louca com tantas informações. Pensávamos em tudo e nos culpávamos de tudo. Onde erramos? Por que aconteceu tudo isso. Não precisava ser assim. Eram tantas dúvidas que eu cheguei a passar mal em um momento”, afirmou ela.

E completou: "Os bastidores da morte do Nahim fizeram eu ficar dias e dias sem dormir, eu ainda sinto a presença dele. Eram muitas informações e suspeitas levantadas pela imprensa e a internet. Levantaram várias fake news pesadas que me fizeram mal. E agora está aí a prova. Ainda não está sendo fácil, porque sempre tem uma novidade. E a mais recente é um possível filho. Se esse rapaz for filho do Nahim, que ele busque os meios legais e consiga fazer o DNA para tirar a dúvida e vai ser importante pra ele e para a gente. Tudo vai ser resolvido perante a lei”.

Por fim, a repórter contou: "Nessa época, eu nunca fiquei sabendo do uso de drogas do Nahim. Se ele usava qualquer coisa, não percebia. Infelizmente ele começa a ficar depressivo com os problemas de saúde e dependendo das pessoas próximas para andar, porque ele não enxergava. Nahim era uma pessoa muito vaidosa, do jeito dele, mas ele era”, afirmou.

Assista ao vídeo completo: