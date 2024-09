O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, abriu o coração e fez um desabafo sobre sua trajetória profissional

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, participou do primeiro episódio do 'Na Estrada com Marina', quadro lançado no YouTube pela apresentadora e influenciadora Marina Fabris.

Em uma conversa sincera, o artista abriu o cortação e abordou temas sensíveis de sua trajetória pessoal e profissional, incluindo os desafios de ser a segunda voz na dupla e o preconceito enfrentado ao longo dos anos.

No bate-papo, Cristiano compartilhou momentos de superação e falou sobre o impacto das críticas em sua carreira. "Não sei quando que veio essa virada [de chave], mas eu sofria muito com algumas situações, sofria muito com um preconceito das pessoas com segunda voz. 'Ah, segunda voz e não sei o que', 'Zé Neto carrega a dupla nas costas' e eu sabia o meu valor de bastidor, eu sabia tudo que eu faço pela dupla, qual é a minha parte e meu papel", refletiu.

O cantor ainda destacou o aprendizado de valorizar a si mesmo, sem depender da opinião alheia. "E então eu aprendi que não preciso provar o valor para as pessoas, eu sei o meu valor, o Zé valoriza meu valor e as pessoas que estão ao meu lado valorizam meu trabalho", acrescentou.

Depois, ele também falou sobre a amizade e a parceria com Zé Neto, demonstrando carinho e respeito pelo colega de longa data. "Nossa relação é muito boa! Eu não tenho dúvidas, é um cara que amo muito… Depois da minha família, dos filhos, esposa, meu pai e minha mãe, o Zé é a pessoa que eu mais amo e que falo que morro e mato por ele, tenho certeza disso", finalizou.

Cristiano e Marina Fabris - Foto: Divulgação

Cristiano faz desabafo comovente após diagnóstico de Zé Neto

O cantor Cristiano usou as redes sociais para mostrar seu apoio a Zé Neto, que está em tratamento contra uma depressão e síndrome aguda do pânico. Devido ao quadro de saúde do artista, os shows da dupla foram suspensos pelos próximos 90 dias.

"Depressão é o câncer da alma. É algo que leva a morte, mesmo sem aparecer em nenhum exame. É uma doença que não escolhe, cor, raça, gênero ou classe social. Ele vem quando menos se espera, ela não tem uma causa determinada, ela vem de uma somatória, e principalmente por preconceito de terceiros e de si mesmo, por não assumirmos que estamos doentes, que precisamos de ajuda, sorrir mesmo destruído por dentro pra tentar mostrar estar bem, afinal não aceitamos nos sentir moles, fracos e vulneráveis, somos treinados a nos importar mais com a opinião alheia do que com nosso bem-estar físico e mental. Ela afeta quem não se aceita como é, afeta quem não sabe lidar com a perca, com quem não se satisfaz, com quem se perde no caminho e não sabe em que momento se perdeu, não aceita ter uma vida perfeita, ainda sim adoecer!", disse em um trecho. Confira a publicação completa!