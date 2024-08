Cristiano, da dupla com Zé Neto, anuncia afastamento da internet: 'Penitências'

O cantor Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto, revelou aos fãs que ficará ausente das redes sociais por um período; saiba o motivo

O cantor Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto, usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 14, para comunicar aos fãs que ficará um tempo afastado da internet. Bastante religioso, o artista explicou que a decisão envolve abrir mão de diversas atividades por um período de 40 dias.

"Amanhã inicia a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Iniciando junto algumas penitências… E uma delas é a rede social. Logo retorno… Beijo pra vocês e fica aqui o convite pra fazer comigo a quaresma em adoração a Deus, com a proteção do São Miguel. Defendei-nos no combate", escreveu Cristiano na legenda da postagem.

Com isso, o parceiro de palco de Zé Neto ficará ausente das redes sociais e sem interagir com os fãs através da internet entre os dias 15 de agosto e 28 de setembro. Costume da igreja católica, os fiéis se recolhem em oração, jejum e caridade durante a Quaresma de São Miguel.

Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas em apoio ao cantor sertanejo. "Amo você, Cris! Vamos juntos, vai ser um tempo de muita graça", disse uma internauta. "Estaremos juntos em oração mais um ano. Te vejo em setembro, se Deus quiser", declarou outra.

Vale lembrar que, recentemente, a dupla precisou cancelar alguns shows devido a questões de saúde de Zé Neto. No último mês, o famoso foi diagnosticado com pneumonia e só foi liberado para retornar aos palcos há cerca de duas semanas. Agora, as apresentações seguem normalmente.

Zé Neto e Cristiano prestam homenagem a Chrystian

Em junho deste ano, Zé Neto e Cristiano usaram as redes sociais para prestar uma homenagem após a morte de Chrystian, ex-parceiro de Ralf. Apesar de terem vivido algumas desavenças com o cantor no passado, a dupla decidiu deixar a rixa de lado e destacou o legado dele para a música sertaneja depois de sua partida.

Através do perfil oficial de Zé Neto e Cristiano no Instagram, eles escolheram homenagear o artista de forma discreta, porém significativa diante do passado deles: "Descanse, amigo. Beijo grande e muitas orações aos familiares e fãs desse grande artista (e ídolo) que perdemos. #Chrystian", os cantores lamentaram a partida do famoso; confira mais detalhes!