Concorrendo na categoria 'Melhor Álbum de Pop Latino', Anitta celebra segunda indicação ao Grammy

Sucesso! A cantora Anitta está concorrendo pela segunda vez ao Grammy Awards, na categoria 'Melhor Álbum de Pop Latino': "Emocionada"

Que emoção! A cantora Anitta recebeu uma indicação para o Grammy Awards, a premiação de maior prestígio da música internacional, que será realizada em Los Angeles no dia 2 de fevereiro de 2025. Ela concorre na categoria de "Melhor Álbum de Pop Latino" com seu sexto álbum de estúdio, "Funk Generation", lançado em abril de 2024.

"Funk Generation" entra para a história como o primeiro álbum de funk brasileiro a disputar o Grammy Internacional, marcando um momento importante para a música popular brasileira. Esta é a segunda vez que Anitta é indicada ao Grammy; no ano passado, a cantora foi nomeada pela primeira vez na categoria "Best New Artist".

Na próxima semana, Anitta também estará presente em outra premiação, o Grammy Latino. A artista concorre na categoria "Gravação do Ano" com a faixa "Mil Vezes". A cerimônia será realizada em Miami, no dia 14 de novembro.

“Estou emocionada com mais essa vitória para a nossa música. Poucos foram os brasileiros indicados ao Grammy Internacional e isso me deixa muito orgulhosa de toda a minha trajetória. Ver o nosso funk tão longe é um prazer que nesse momento eu nem consigo colocar em palavras. Muito obrigada aos meus fãs, equipe e família! Estou muito feliz!”, celebrou a artista.

Nas redes sociais, Anitta não escondeu sua felicidade com a conquista. Além de compartilhar uma gravação de tela de uma chamada de vídeo em que comemora a indicação com os amigos, a famosa abriu uma live para festejar o momento.

Confira as publicações:

FUNK PRO MUNDO! Anitta abre live no Instagram para comemorar a indicação do álbum “Funk Generation” ao #GRAMMYs. pic.twitter.com/8U5i9n6b2O — poponze (@poponze) November 8, 2024

Anitta confessa desafios de realizar gravação 'grávida' em Nova York

Na última sexta-feira, 1, Anitta relatou sua experiência ao andar por Nova York, nos Estados Unidos, usando uma grande barriga de grávida, parte do figurino para a gravação do clipe de São Paulo, seu feat com o astro canadense The Weeknd. Em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, a cantora contou que foi reconhecida enquanto caminhava pela cidade.

"Eu estava lá [gritando]. Foi muito louco. Eu liguei pra todo mundo com aquela barriga e eles ficaram tipos assim: 'Que porra é essa?'. Estava andando nas ruas de Nova York [de máscara], mas daí me reconheceram e começaram a cantar minhas músicas. Eu estava pensando: 'Não se perca, foca no que quer que seja que esteja rolando aqui'. Não é como aquelas barrigas de mamães fofas", contou a famosa.

Para quem não acompanhou, na sexta-feira, 25, a cantora publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece com um barrigão de grávida. Na imagem, a artista surgiu de calcinha, sutiã, meia fina e uma máscara no rosto. "Era para manter segredo", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs tentaram descobrir o verdadeiro signifcado da postagem e muitos apostaram em uma parceria com o cantor The Weeknd.