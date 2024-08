Cody Johnson sobe aos palcos no Brasil e confessa nervosismo: 'E se ninguém gostar?'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor americano country Cody Johnson adianta expectativas com seu show no Festival de Barretos e visita ao Brasil

O cantor e compositor americano Cody Johnson (37), astro da música country estadunidense, foi anunciado como atração internacional da Festa do Peão de Barretos, seu show acontecerá neste sábado, 24. Essa é a primeira vez do artista no Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, ele compartilha expectativas para subir aos palcos brasileiros e confessa nervosismo: "E se ninguém gostar?"

Apesar de ser bastante popular na música country americana, o cantor revela que está um pouco apreensivo com sua apresentação no Brasil. Grande parte do medo de Cody é por conta da comunicação, já que ele não fala português.

"Eu estava preocupado [e pensava]: 'E se eu for lá tocar e ninguém gostar?'. Eu tive o mesmo medo quando fui à Nova Zelândia e Austrália, porque as culturas são diferentes, mas eles sabiam todas as letras e músicas. Então, um pouco desse medo se foi, mas esse é o primeiro país que eu toco com uma língua tão diferente", declara.

Apesar de todo esse nervosismo, Cody Johnson menciona que está confiante porque só tem escutado coisas positivas do público brasileiro: "As pessoas do Brasil fazem a lição de casa, e estão ouvindo minha música e se preparando para o show".

CULTURA COUNTRY É UNIVERSAL

Cody avalia que o cenário da música country estadunidense tem muitos pontos em comum com outras culturas. Na visão do cantor, todo país tem uma figura country, o que une as pessoas que se identificam com esse estilo de vida e de música.

"Eu acho que cowboy existe em todo lugar do mundo, toda cultura ao redor do mundo. De alguma forma, é universal porque eu estava conversando com Junior Nogueira, e o inglês dele não é tão bom, mas nós conversamos em cowboy, nós nos entendemos por conta da vida que tivemos. Acho que é uma língua universal", avalia.

Com relação ao seu show na Festa do Peão de Barretos, Cody Johnson compartilha que está ansioso para subir aos palcos do evento: "Eu amo tocar para grandes plateias, pelo que eu andei pesquisando, essa será uma grande festa e minhas expectativas são de que será super legal".



Cody Johnson lamenta que não poderá ficar muito tempo no Brasil após sua apresentação. O artista compartilha que precisará seguir com sua agenda de shows, que está bem intensa, mas garante que tem planos de retornar em breve.

"Eu não vou poder ficar por aqui muito tempo, devo voltar para casa após o show, mas no futuro eu planejo trazer minha família e realmente explorar diferentes lugares as praias e ver, realmente, como é o Brasil", finaliza Cody Johnson.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CODY JOHNSON: