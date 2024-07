Céline Dion manda mensagem emocionante após apresentação na abertura das Olimpíadas

Depois de dois anos afastada dos palcos, Céline Dion brilhou na abertura dos Jogos de Paris cantando L'Hymme À L'Amour de Edith Piaf

Céline Dion se manifestou após a performance icônica nas Olimpíadas. A cantora voltou aos palcos em uma performance emocionante depois de tanto tempo sem se apresentar por conta do seu diagnóstico da Síndrome da Pessoa Rígida. A doença é rara e se caracteriza pelo afastamento do sistema nervoso.

Celine então foi às redes sociais neste sábado, 27, e publicou uma mensagem de apoio nas redes sociais aos atletas que competem na Olimpíada de Paris. “Estou honrada por ter me apresentado hoje à noite, na Cerimônia de Abertura de Paris 2024, e muito feliz por estar de volta a uma das minhas cidades favoritas! Acima de tudo, estou muito feliz por celebrar esses atletas incríveis, com todas as suas histórias de sacrifício e determinação, dor e perseverança”, escreveu.

A cantora também mandou um recado de apoio para os competidores. “Todos vocês têm se concentrado tanto em seus sonhos e, independentemente de levarem ou não uma medalha para casa, espero que estar aqui signifique que ele se tornou realidade para vocês! Todos vocês devem estar muito orgulhosos, sabemos o quanto vocês trabalharam duro para serem os melhores dos melhores. Mantenham o foco, continuem, meu coração está com vocês!”, escreveu.

Ela participou da abertura dos Jogos Olímpicos na sexta-feira, 26, e cantou “Hino ao Amor” (“Hymne A L’Amour”, em francês) debaixo da Torre Eiffel. Vale ressaltar que a condição neurológica rara que causa espasmos, rigidez muscular e maior sensibilidade a estímulos como sons e luzes, e a segunda vez que Céline canta em uma abertura de Olimpíada. Ela esteve presente na abertura dos Jogos Olímpicos em Atlanta, em 1996.

Além de Dion, outros artistas se apresentaram na cerimônia de abertura de Paris. É o caso de Lady Gaga, que também entoou uma canção em francês, e a cantora franco-malense Aya Nakamura, que pode ser considerada a artista francófona com mais streams no mundo.

Veja quanto que Celine Dion recebeu para se apresentar

Segundo fontes do veículo norte-americano TMZ, a cantora receberá um cachê de Celine que deve receber cerca de R$ 11,1 milhões. O tabloide ainda garante que o Comitê Olímpico Internacional não está pagando apenas o cachê da artista. Eles também arcaram com as despesas da viagem de jato dela e de sua família. "Eles estão pagando uma fortuna. Uma quantia ridícula", alegou uma fonte do veículo.