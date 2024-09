Youtuber anuncia sua própria morte após doença grave: ‘Estou morto’

Youtuber de 58 anos choca ao deixar vídeo gravado para anunciar sua própria morte após lutar contra doença grave: ‘Mais rápido do que eu pensava’

O youtuber Paul Harrell faleceu aos 58 anos e surpreendeu os seus seguidores na rede social ao anunciar sua própria morte. Por meio de um vídeo gravado em seus últimos dias de vida, ele deu a notícia para seus fãs. O vídeo foi postado por sua família para anunciar o falecimento.

O título do vídeo foi “Estou morto” e trouxe um relato dele sobre a doença que o matou. Harrell lutou contra o câncer no pâncreas em seus últimos anos de vida, mas não resistiu às complicações da doença.

“Estou gravando isso e dando instruções a Brad [empresário dele] para publicá-lo após minha morte. Então, se vocês estão vendo, eu estou morto”, afirmou.

E completou: “Há alguns meses, sentei-me aqui neste tronco e contei que fui diagnosticado com câncer de pâncreas e disse que eles descobriram cedo e que ficaríamos aqui por algum tempo. Bem, detectamos cedo, mas não tão cedo quanto eu pensava. Meu tempo está se esgotando”.

Então, ele agradeceu pela audiência dos mais de 1 milhão de inscritos no YouTube. “Agradeço a você que assistiu, comentou e participou, não me arrependo do que fizemos aqui. Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de fazer o que fiz”, afirmou.

Harrell era norte-americano e veterano do exército. Em seu canal no YouTube, ele dará orientações de segurança.

Outra morte de youtuber

O youtuber Luke Goodwin, do canal I Will Not Be Defeated, faleceu aos 35 anos de idade. Ele tinha sido diagnosticado com um câncer raro, chamado leiomiossarcoma, que é um tumor agressivo que atinge as células dos músculos lisos, em agosto de 2022 e não resistiu.

A morte dele foi comunicada por sua esposa, Beckey, por meio de um vídeo nas redes sociais. “Este é um vídeo que eu nunca queria fazer. Ele faleceu em paz. Ele estava em casa, tinha a mim, sua mãe e seu pai ao seu lado. Luke está em paz agora, ele não está com dor alguma. A todos os seus seguidores, vocês foram absolutamente incríveis, vocês ajudaram a manter a cabeça dele forte”, disse ela.

E completou: “Ele era uma pessoa incrível, ele me mostrou como ser forte mesmo quando você está passando pelos momentos mais difíceis. Ele era incrível como pai, filho e marido”.

Ao receber o diagnóstico, Luke já foi informado de que seu tumor estava em estágio avançado e que teria apenas um ano de vida. Porém, ele conseguiu prolongar sua vida até agora por meio da quimioterapia.