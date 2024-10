Bruno Mars posa com a bandeira do Brasil após passagem por São Paulo

Após realizar seis shows na cidade de São Paulo, Bruno Mars posou com a bandeira do Brasil e fez questão de agradecer os fãs

O cantor Bruno Mars está no Brasil com sua turnê Bruno Mars Live In Brazil e tem lotado todos os shows. O artista encerrou a sua passagem por São Paulo após seis shows lotados no Estádio Morumbis.

Nesta quarta-feira, 16, Bruninho, como é carinhosamente chamado pelos brasileiros, compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece com a bandeira do Brasil e outras imagens em que surge em cima do palco.

"Obrigado, São Paulo, por seis noites incríveis", escreveu ele, em inglês, na legenda da publicação.

Agora, Bruno Mars se prepara para se apresentar no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nos dias 16, 19 e 20 de outubro. Depois, o cantor tem shows em Brasília nos dias 26 e 27 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha. Em Curitiba nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Estádio Couto Pereira. E em Belo Horizonte no dia 5 de novembro, no Estádio Mineirão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Mars (@brunomars)

Vida amorosa

O cantor Bruno Mars está no Brasil para uma temporada de 15 shows. Durante a apresentação no Estádio Morumbis, em São Paulo, o cantor surpreendeu ao fazer uma confissão sobre sua vida amorosa: ele afirmou que está solteiro e "facinho".

A revelação acontece meses após a especulação sobre o término de seu relacionamento com a modelo e atriz Jessica Caban. Em janeiro, o jornal britânico The Sun noticiou que o relacionamento de 13 anos estava "em ruínas" e que o casal teria passado o Natal e o Ano Novo separados. Contudo, o cantor, sempre discreto, nunca confirmou oficialmente o término do namoro.

"Eu estou solteiro", disse Bruno no estádio lotado em São Paulo. "Cadê as solteiras?", provocou ele, que levou o público ao delírio. Em seguida, ele disse que "está na pista". "Eu estou facinho", continuou antes de emendar os versos de Leave The Door Open.

Apesar de frequentemente fazer brincadeiras durante a apresentação de Calling All My Lovelies, usando frases como 'eu quero você, gatinha' ou 'quero você, gostosa', esta foi a primeira vez que o cantor se declarou solteiro em um show. As informações são da revista Vogue.